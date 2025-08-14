Giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc cho ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 23/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2019/TT-NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đáng chú ý, tại Điều 7 quy định về giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc nêu rõ tổ chức tín dụng hỗ trợ quy định tại khoản 39 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng (tổ chức tín dụng hỗ trợ) được giảm 50% tỉ lệ dự trữ bắt buộc theo phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tỉ lệ dự trữ bắt buộc mới nhất theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, áp dụng từ tháng 10-2025

Mức giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc đối với từng tổ chức tín dụng được tính trên cơ sở tỉ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng đó, áp dụng đối với tất cả loại tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc.

Với quy định này, các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc những ngân hàng yếu kém sẽ được hưởng lợi, gồm: Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank), Ngân hàng Quân Đội (MB), Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank), Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Điều này có nghĩa, các ngân hàng này sẽ được sử dụng hàng chục ngàn tỉ đồng từ nguồn dự trữ bắt buộc để cho vay và tối đa hoá lợi nhuận.

Từ cuối năm ngoái tới đầu năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn tất chuyển giao 4 ngân hàng yếu kém gồm CB được chuyển giao về Vietcombank, Oceanbank chuyển giao về MB, DongA Bank chuyển giao về HDBank và GPBank chuyển giao về VPBank.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc chuyển giao bắt buộc các tổ chức tín dụng yếu kém là một trong những giải pháp nhằm góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, cũng như giúp các ngân hàng này khắc phục tình trạng lỗ lũy kế và ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Các ngân hàng được lợi gì?

Trong khi đó, các ngân hàng nhận chuyển giao sẽ được hưởng nhiều cơ chế ưu đãi về nguồn vốn, room tín dụng để mở rộng quy mô tài sản, dư nợ nhằm tạo động lực để các nhà băng này quyết liệt tham gia tái cấu trúc thành công các tổ chức tín dụng yếu kém.

Hồi giữa tháng 5-2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo đó, tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng thương mại nhận chuyển giao bắt buộc (không bao gồm các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) được vượt 30% nhưng không vượt quá 49% vốn điều lệ.

Như vậy, một số ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc có thể nâng room (tỉ lệ sở hữu) nước ngoài lên tối đa 49%.