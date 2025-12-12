Thông tin mới về bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai, công an vẫn đang làm rõ

Sáng 12-12, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai, đã cung cấp thông tin mới nhất liên quan đến sức khoẻ của bé sơ sinh bị "vùi lấp" mà Báo Người Lao Động đã thông tin.

Theo đó, tối 8-9, anh Rơ Ô Bik (công nhân Đội sản xuất la Mơ, thuộc Công ty cao su Chư Păh, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) đi ra phía sau nơi ở thì nghe âm thanh như tiếng khóc trẻ em. Khi cùng một người khác tìm kiếm, anh Bik đã phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vùi lấp trong lớp đất cát, chỉ lộ một phần mặt và chân.

Bé sơ sinh đã dừng thở máy, bú sữa bình

Do đó, mọi người đã đưa bé sơ sinh vào trong ủ ấm, cắt dây rốn đồng thời báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an xã Ia Mơ cùng bác sĩ tại trạm y tế xã đã đưa bé sơ sinh đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành cho biết khi được nhập viện, các bác sĩ đã kiểm tra tổng quát và phát hiện bé sơ sinh bị suy hô hấp nhẹ, trên mặt có nhiều vết xước, cẳng tay và chân có nhiều nốt đỏ nghi do côn trùng cắn. Tim, phổi, các dấu hiệu khác bình thường. Các bác sĩ đã cho thở máy, tiêm kháng sinh và truyền dịch nuôi dưỡng.



Thời khắc bé sơ sinh được cứu kịp thời

Sau 3 ngày được các bác sĩ tích cực chăm sóc, hiện bé gái đã hô hấp bình thường, dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình. "Do bé bị vùi lấp nên có đất cát vào miệng, lần đầu đi vệ sinh các bác sĩ đã kiểm tra thì thấy toàn cát. Tuy nhiên cơ thể sẽ tự đào thải, không đáng ngại" - bác sĩ Hoàng Ngọc Thành nói.

Bệnh viện Nhi Gia Lai sẽ tiếp tục chăm sóc cháu bé trong khoảng 7-10 ngày tới, chờ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Gia Lai làm các thủ tục tiếp theo.

Hiện Công an xã Ia Mơ đang làm việc với người chứng kiến, người liên quan, xác định hiện trường, thu thập, xác minh thông tin về vụ việc.