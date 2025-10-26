HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Thông tin mới về đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Mỹ, thêm hợp tác tỉ USD

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 26-10, Việt Nam và Mỹ đã đồng ý công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Theo Bộ Công Thương, Tuyên bố chung được công bố nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tổ chức từ ngày 26 đến 28-10 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

- Ảnh 1.

Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 13, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp gỡ với Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer, trao đổi thống nhất đẩy nhanh tiến độ để đi tới kết thúc đàm phán, hướng đến hoàn thành Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Ảnh: Nguyên Minh

Hai bên đã thống nhất về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, nhằm tăng cường quan hệ kinh tế song phương, qua đó tạo điều kiện tiếp cận thị trường sâu rộng cho hàng xuất khẩu của nhau.

Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ kế thừa và phát triển trên nền tảng quan hệ kinh tế lâu bền giữa hai nước, bao gồm Hiệp định Thương mại song phương Mỹ - Việt Nam được ký kết năm 2000 và có hiệu lực từ năm 2001.

Các điều khoản chính của Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Mỹ và Việt Nam sẽ bao gồm: Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ.

Mỹ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% như được quy định tại Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2-4-2025, đã được sửa đổi, đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam; đồng thời sẽ xác định các sản phẩm trong danh mục nêu tại Phụ lục III của Sắc lệnh Hành pháp số 14356 ngày 5-9-2025 - "Điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng" - để được hưởng mức thuế đối ứng 0%.

Mỹ và Việt Nam sẽ hợp tác trên tinh thần xây dựng nhằm nỗ lực giải quyết mối quan tâm của cả hai bên liên quan đến các rào cản phi thuế quan ảnh hưởng đến thương mại song phương trong các lĩnh vực ưu tiên.

Cùng với đó, Việt Nam đã nhất trí xử lý các rào cản nêu ở trên như chấp nhận phương tiện được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và khí thải của Mỹ; giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế của Mỹ; đơn giản hóa các yêu cầu theo quy định và quy trình phê duyệt đối với dược phẩm của Mỹ; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Việt Nam theo một số điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam là thành viên; và giải quyết các quan ngại của Mỹ liên quan đến thủ tục đánh giá sự phù hợp.

Việt Nam và Mỹ đạt nhiều thỏa thuận hợp tác

Việt Nam và Mỹ đã cam kết xử lý và ngăn ngừa các rào cản đối với sản phẩm nông nghiệp của Mỹ tại thị trường Việt Nam, trong đó có cơ chế giám sát theo quy định của Mỹ và chấp nhận các giấy chứng nhận đã được hai bên thống nhất do các cơ quan quản lý của Mỹ cấp.

Việt Nam và Mỹ sẽ thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư.

Việt Nam và Mỹ sẽ thảo luận về sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường, hải quan và tạo thuận lợi thương mại, thực hiện quy định tốt và các hành vi làm biến dạng thương mại (nếu có) của doanh nghiệp nhà nước.

Việt Nam và Mỹ cam kết tăng cường hợp tác nhằm hướng tới các mục tiêu chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong đó có việc xử lý hành vi lẩn tránh thuế và phối hợp trong kiểm soát xuất khẩu.

Ngoài ra, Việt Nam và Mỹ ghi nhận các thỏa thuận thương mại gần đây giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ trong các lĩnh vực nông nghiệp, hàng không vũ trụ và năng lượng.

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký hợp đồng với Boeing để mua 50 máy bay với tổng giá trị trên 8 tỉ USD Mỹ.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết 20 biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp Mỹ về việc mua các mặt hàng nông sản của Mỹ, với tổng giá trị ước tính hơn 2,9 tỉ USD.

Trong vài tuần tới, Việt Nam và Mỹ sẽ tiếp tục trao đổi để hoàn tất nội dung Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định và tiến hành các thủ tục nội bộ cần thiết để Hiệp định chính thức có hiệu lực.

Người phát ngôn nói về đàm phán thuế đối ứng sau điện đàm Tổng Bí thư và Tổng thống Mỹ

Người phát ngôn nói về đàm phán thuế đối ứng sau điện đàm Tổng Bí thư và Tổng thống Mỹ

(NLĐO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi đề nghị bình luận về mức thuế với Việt Nam mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo.

Người phát ngôn thông tin về vòng đàm phán mới nhất Việt Nam - Mỹ về thuế đối ứng

(NLĐO)- Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, đoàn đàm phán Việt Nam - Mỹ tiếp tục trao đổi, sớm có thỏa thuận phù hợp kỳ vọng và điều kiện của hai bên.

Việt Nam - Mỹ kết thúc vòng đàm phán thứ 3, hướng tới đạt được thỏa thuận thuế đối ứng

(NLĐO) - Ngày 15-6, Bộ Công Thương cho biết kết thúc vòng đàm phán lần thứ 3 Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ.

việt nam - mỹ tuyên bố chung thuế đối ứng Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Mỹ
