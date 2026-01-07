HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thông tin mới về mô hình văn phòng đăng ký đất đai

Thùy Linh

(NLĐO) - Mô hình văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai vẫn giữ nguyên như hiện nay thay vì đưa về UBND cấp xã.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành văn bản hợp nhất các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, trong đó quy định rõ chức năng nhiệm vụ của văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của các tỉnh, thành phố.

Giữ nguyên mô hình chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai - Ảnh 1.

Một văn phòng đăng ký đất đai luôn đông kín người ở TPHCM. Ảnh: NLĐO

Theo đó, văn phòng đăng ký đất đai là tổ chức đăng ký đất đai, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh; có chức năng thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước khác về đất đai trên địa bàn cấp tỉnh.

Như vậy, mô hình văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai vẫn giữ nguyên như hiện nay thay vì đưa về UBND cấp xã.

Văn phòng đăng ký đất đai có các phòng chuyên môn và các chi nhánh căn phòng đăng ký đất đai.

Văn phòng đăng ký đất đai và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản, hoạt động theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập; hạch toán theo quyết định của UBND cấp tỉnh.

UBND cấp tỉnh ban hành quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai với cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã, UBND cấp xã, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan phải theo các nguyên tắc bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, kịp thời, công khai, minh bạch; Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị...

Trước đó, đã có nhiều ý kiến về việc có nên hay không nên chuyển hơn 700 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã.

Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã có văn bản kiến nghị gửi đến Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề xuất giữ nguyên mô hình văn phòng đăng ký đất đai như hiện nay.

Theo Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM, trong bối cảnh Luật Đất đai 2024 đang được rà soát, điều chỉnh một số nội dung còn vướng mắc, việc duy trì hệ thống văn phòng đăng ký đất là cần thiết để bảo đảm tính ổn định trong quá trình thực hiện thủ tục đất đai.

Hiện, chính quyền địa phương hai cấp vẫn đang gặp nhiều khó khăn do đội ngũ cán bộ chưa quen với các chính sách và mô hình mới, trong khi công tác số hóa dữ liệu đất đai theo các điều 163-166 của Luật Đất đai 2024 mới chỉ bắt đầu.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giá đất đất đai Bộ Nông nghiệp và Môi trường mô hình văn phòng đăng ký đất đai
