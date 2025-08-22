HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Thông tin mới về vụ lật sà lan khiến 9 người chết, mất tích

T.Trực

(NLĐO) – Do hết thời hạn điều tra nên Cơ quan CSĐT đã tạm đình chỉ điều tra vụ lật sà lan khiến 9 người chết, mất tích ở Quảng Ngãi.

Ngày 22-8, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin liên quan đến vụ lật sà lan khiến 9 người chết, mất tích, xảy ra vào tháng 4-2024 tại vùng biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đình chỉ điều tra vì hết thời hạn

Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay sau sự cố xảy ra, cơ quan điều tra đã vào cuộc, xác lập hồ sơ để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, do tàu kéo cùng máy đào bánh xích bị chìm dưới đáy biển, việc trục vớt kéo dài nhiều thời gian, dẫn đến vụ việc kéo dài.

Đình chỉ điều tra vụ lật sà lan khiến 9 người chết, mất tích - Ảnh 1.

Đưa thi thể các thuyền viên trong vụ lật sà lan, tàu kéo ở vùng biển Lý Sơn vào bờ

Đến tháng 6-2025, công tác trục vớt hoàn tất, cơ quan điều tra đã tiếp cận tàu kéo, máy đào và cả sà lan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến nay, do hết thời hạn điều tra nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm đình chỉ điều tra vụ án.

"Dù tạm đình chỉ điều tra, nhưng các cơ quan liên quan vẫn tiếp tục theo dõi, nắm bắt những vấn đề liên quan vụ việc" - Thượng tá Đức nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình (huyện Lý Sơn - nay là đặc khu Lý Sơn), nhà thầu chính là Công ty Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng miền Nam (Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô) ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Lý Tuấn (huyện Bình Sơn - nay là xã Bình Sơn) cung cấp đá.

Sau đó, Công ty TNHH Lý Tuấn hợp đồng thuê của Công ty TNHH MTV Minh Linh (tỉnh Long An cũ) tàu kéo LA-06695 và sà lan LA-06883 để chở đá từ cảng Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam cũ) ra Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thi công các công trình kè chắn sóng ở cảng Bến Đình.

5 thuyền viên mất tích trong vụ lật sà lan vẫn là ẩn số

Khoảng 11 giờ 30 trưa 23-4-2024, tàu kéo, kéo theo sà lan chở hơn 1.200 đá hộc từ cảng Kỳ Hà đi Lý Sơn, trên tàu có 5 thuyền viên. Đến khoảng 4 giờ sáng 24-4-2024, tàu kéo sà lan di chuyển đến khu vực biển cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý thì xảy ra sự cố khiến tàu kéo và sà lan chìm.

Đình chỉ điều tra vụ lật sà lan khiến 9 người chết, mất tích - Ảnh 2.

Chiếc sà lan được lai dắt vào bờ sau khi xảy ra vụ tai nạn

Cơ quan chức năng và ngư dân nhanh chóng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ và phát hiện 4 thi thể gần vị trí xảy ra tai nạn, gồm: Trần Minh Phúc (trú ở Quảng Ngãi), Võ Như Song (trú ở Tiền Giang cũ) và Đặng Văn Ước, Đặng Văn Nhung (cùng trú ở Long An cũ). Tuy nhiên, cả 4 nạn nhân này lại không có tên trong danh sách khai báo khi rời cảng Kỳ Hà.

Trong khi đó, danh sách đăng ký với cơ quan chức năng trước khi tàu kéo sà lan xuất bến rời cảng Kỳ Hà có 5 thuyền viên làm việc trên tàu kéo và sà lan, gồm: ông Phạm Văn Hiệp (trú ở Long An cũ), thuyền trưởng; ông Võ Tấn Khương máy trưởng; Võ Văn Nhiều, thợ máy; Bùi Minh Trí, thủy thủ (cả ba cùng trú ở huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và thủy thủ Đặng Minh Phương (trú ở Long An cũ). Cả 5 người này đến nay vẫn đang mất tích.

Tháng 11-2024, sà lan LA-06883 đã được kéo vào bờ biển ở đảo Lý Sơn. Đến tháng 6-2025, tàu kéo LA–06695 cũng đã được các đơn vị liên quan trục vớt đưa về bờ Lý Sơn.

Đến ngày 17-5-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án tai nạn đường thủy theo điều 272 Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì, phối hợp các đơn vị khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định 4 nạn nhân tử vong do ngạt nước. Riêng với 5 trường hợp được cho là mất tích đến nay vẫn là ẩn số.

