Thông tin mới vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin mới vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Tuấn Minh

(NLĐO)- Theo thông tin từ các bệnh viện, sức khỏe của 4 mẹ con ngộ độc thuốc diệt chuột ở Thanh Hóa đã có tiến triển phục hồi.

Ngày 22-1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe của 4 mẹ con ngộ độc thuốc diệt chuột ở xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa đang được cải thiện, tiên lượng tốt lên.

Tin mới vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ ruột cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột - Ảnh 1.

Một trong 3 trẻ ngộ độc thuốc diệt chuột đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Theo đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, nơi đang điều trị 3 cháu nhỏ, đến thời điểm này, 2 bệnh nhi lớn tuổi sức khỏe dần phục hồi trở lại và đã đưa xuống buồng theo dõi, điều trị bình thường.

Trong khi đó, bé nhỏ tuổi nhất (lúc nhập viện bị ngộ độc nặng) đã cai thở máy, chuyển qua thở ô-xy, không còn phải lọc máu.

Trong khi người mẹ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa hiện vẫn còn thở máy, còn co giật nhẹ. Bác sĩ cho biết các chỉ số của bệnh nhân đang tốt lên, ngày mai 23-1, bệnh nhân có thể dừng thở máy.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 19-1, bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận 3 nữ bệnh nhi là chị em ruột trong 1 gia đình gồm: B.T.H.Q. (SN 2014); B.T.H.P. (SN 2019) và B.T.H.T. (SN 2020; cùng ngụ xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc.

Thời điểm vào viện, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột (nghi do thành phần Natri Floaxetat). Ngay sau đó, các bệnh nhân đã nhanh chóng được đưa tới Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị.

Cùng thời điểm trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân là B.T.N. (SN 1991; là mẹ của 3 cháu nhỏ trên) cũng ngộ độc thuốc diệt chuột.

Theo lời kể của người nhà các bệnh nhi, khoảng 16 giờ ngày 19-1, các cháu đã được mẹ ruột là B.T.N. (SN 1991) cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột màu đỏ không rõ loại.

Sau khi uống, trẻ xuất hiện đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn, sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy sơ cứu nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó, được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc tiến hành gây nôn, rửa dạ dày, truyền dịch. Đến 22 giờ thì nhập Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Về thông tin mẹ ruột cho trẻ uống trà sữa có chứa thuốc diệt chuột, theo nguồn tin từ một lãnh đạo Công an xã Thạch Quảng, thông tin trên là đúng sự thật. Nguyên nhân dẫn tới sự việc được cơ quan chức năng bước đầu xác định do mâu thuẫn gia đình, người vợ trẻ trong lúc nóng giận đã làm chuyện dại dột.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp làm rõ.

Tin liên quan

Vụ 20 trẻ mầm non nghi ngộ độc thuốc diệt chuột: Công an vào cuộc

Vụ 20 trẻ mầm non nghi ngộ độc thuốc diệt chuột: Công an vào cuộc

(NLĐO) - Cơ quan công an đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân 20 trẻ mầm non ngộ độc phải nhập viện cấp cứu nghi ăn thuốc diệt chuột

Nghi uống thuốc diệt chuột tự tử, cô giáo mầm non tử vong

(NLĐO) - Nghi uống thuốc diệt chuột tự tử, một cô giáo mầm non đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Bé trai 3 tuổi uống nhầm thuốc diệt chuột

(NLĐO)- Do người lớn bất cẩn để ống thuốc diệt chuột có màu đỏ bắt mắt ở nhà bếp, một bé trai 3 tuổi đã nhìn thấy và lấy uống.

Thanh Hóa ngộ độc 3 chị em ruột thuốc diệt chuột ngộ độc thuốc diệt chuột
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo