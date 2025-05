Thông tin mới vụ chặn quốc lộ cho đoàn xe doanh nhân qua đường

Theo xác minh ban đầu của Công an tỉnh Lâm Đồng, các cá nhân liên quan thừa nhận việc điều khiển ô tô chặn đường là do bộc phát, không nhận được thông báo từ ai, với mục đích cho đoàn xe được lưu thông thuận lợi. Những người này đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và hợp tác với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

Trên một fanpage có tên "CLB Doanh Nhan 2030 | Saigon Times Club" được cho là của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, có đăng nội dung "Thư xin lỗi từ Ban Tổ Chức Caravan Thiện Nguyện 2030". Trong thư cũng thừa nhận việc chặn quốc lộ vừa qua "là hành động bộc phát, nôn nóng của một số thành viên theo đoàn nhằm giúp đỡ cho đoàn cũng như người dân tham gia giao thông được an toàn tại điểm ra từ Đại Tùng Lâm Hoa Sen giao với Quốc lộ 20, nhưng vô tình đã vi phạm luật giao thông đường bộ".

"Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả các cơ quan chức năng và cộng đồng, đặc biệt là người dân khu vực đoàn có đi qua… Sau khi sự việc đã xảy ra chúng tôi cũng đã họp bàn và đi đến thống nhất chấp hành các hình phạt nếu có" - bức thư có đoạn viết.