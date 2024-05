Sau sự cố phải hủy show diễn "Flows in you - Em gái mưa" tối 12-5 tại không gian âm nhạc Music Garden, thuộc Nhà hát Lớn Hà Nội vì trời mưa quá to, Hương Tràm đã quyết định thực hiện minishow vào tối nay 13-5.



Ca sĩ Hương Tràm

Trên trang facebook cá nhân, nữ ca sĩ cho hay vì lý do thời tiết xấu, điều kiện bất khả kháng mưa lớn có thể gây nguy hiểm rủi ro cho toàn bộ khách tham gia. Chính vì vậy, Hương Tràm, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh và BTC "River flows in you" rất tiếc phải thông báo minishow "Em gái mưa" tại Music Garden, Nhà Hát Lớn, Hà Nội phải tạm hoãn và dời lại vào 20 giờ ngày 13-5, vẫn tại Music Garden - Nhà hát Lớn.

"Một lần nữa, Hương Tràm rất cảm ơn các khán giả đã đến ủng hộ, yêu thương. Thậm chí, nhiều khán giả ở lại đến cuối cùng với Tràm ngày hôm nay, chỉ mong ước trời ngừng mưa và show diễn được bắt đầu" - nữ ca sĩ viết.

Hương Tràm cũng gửi lời nhắn nhủ sẽ cống hiến hết mình để không phụ lòng chờ đợi và tình yêu thương của quý khán giả.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, "Flows in you - Em gái mưa" là đêm diễn đầu tiên của Hương Tràm tại Việt Nam sau thời gian dài sang Mỹ.

Hương Tràm và ê-kíp của cô đã chuẩn bị cho show diễn trong nhiều tháng qua. Theo kế hoạch ban đầu, Hương Tràm thể hiện nhiều ca khúc tiếng Anh mà cô chưa hát trước đó. Một số bài hát quen thuộc cũng được nữ ca sĩ làm mới.

Hương Tràm sinh năm 1995, quê Nghệ An. Bố cô là NSND Tiến Dũng, anh trai là ca sĩ Phạm Tiến Mạnh.

Hương Tràm được công chúng biết đến sau khi đoạt Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên (năm 2012). Đầu năm 2019, cô tổ chức liveshow đầu tiên mang tên "Hộp thư số 1" ở Hà Nội.

Tháng 5-2019, Hương Tràm lên đường sang Mỹ du học.