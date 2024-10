Thông tin mới vụ người đàn ông tử vong khi đang tập gym

Ngày 21-10, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông ở phòng tập gym, trên địa bàn quận.



Phòng tập nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T.L.

Trước thông tin quản lý và nhân viên phòng tập không cho gọi cấp cứu mà yêu cầu tự sơ cứu ngay tại chỗ, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết nội dung này là không chính xác. Ngay sau khi phát hiện người tập ngất, nhân viên phòng gym đã ra đỡ, sơ cứu tại chỗ, đồng thời, lễ tân của cơ sở này cũng gọi cấp cứu.

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, cơ quan công an có tài liệu chứng minh từ lúc phát hiện đến lúc bác sĩ đến phòng tập là 17 phút. Trong khoảng thời gian này, nạn nhân được sơ cứu liên tục. Do đó, nhà chức trách không có căn cứ để xem xét trách nhiệm của phòng tập.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 20-10, trong khi đang tập tại cơ sở trên, người đàn ông bất ngờ ngất xỉu, có dấu hiệu bị đột quỵ. Sau đó, nạn nhân bị tử vong.