Thông tin mới vụ nhóm bảo vệ đánh hội đồng người đi xe máy chở bệnh nhân trước sảnh bệnh viện

Ngày 21-9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đã có văn bản gửi Công ty Bảo vệ Đông Á Jipi liên quan đến vụ ẩu đả gây xôn xao dư luận.

Theo đó, bệnh viện đã đề nghị công ty tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các nhân viên liên quan và không bố trí họ làm việc tại bệnh viện cho đến khi vụ việc được giải quyết dứt điểm. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu công ty liên hệ và hỗ trợ kịp thời người bị xô xát.

Video nhóm bảo vệ xong vào đánh người trước cổng bệnh viên gây xôn xao dư luận. Nguồn: MXH

Phản hồi văn bản trên, ngày 20-9-2025, Công ty Bảo vệ Đông Á Jipi, chi nhánh Yên Bái đã có công văn gửi đến Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai, xác nhận nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa 3 nhân viên bảo vệ và anh D. (người làm nghề chở xe ôm đón bệnh nhân).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công ty Bảo vệ Đông Á Jipi đã xử lý kỷ luật nghiêm khắc, chấm dứt hợp đồng lao động với 3 nhân viên liên quan và xử lý theo quy định của công ty.

Công ty Bảo vệ Đông Á Jipi cho biết họ đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên anh D. và chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Công ty Bảo vệ Đông Á Jipi nhận định, hành vi của 3 nhân viên bảo vệ vi phạm nội quy công ty và vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của công ty và Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai. Công ty cam kết sẽ tăng cường đào tạo, kiểm tra và giám sát nhân viên để nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ và ngăn ngừa các sự việc tương tự có thể xảy ra.

Hình ảnh nhóm bảo vệ xông vào đánh người gây xôn xao dư luận. Ảnh: L.Cai

Chiều 19-9, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một nhóm bảo vệ 3 người của Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 tỉnh Lào Cai (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cũ) dùng gậy đánh, đấm đá người đàn ông chạy xe ôm chở theo một bệnh nhân lớn tuổi.

Theo video, vào trưa 19-9, người đàn ông đi xe máy chở theo sau một cụ ông đi lại khó khăn, trên tay có cắm dây truyền dịch và cầm theo một gậy dài để hỗ trợ việc đi lại (được cho là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện), đứng tại sảnh chính trước cửa bệnh viện.

Thời điểm trên, một nhóm mặc đồng phục bảo vệ đến yêu cầu người đàn ông xuống xe. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nhóm bảo vệ đã kéo khiến xe máy bị đổ, sau đó dùng gậy đánh liên tiếp, đấm đá người đàn ông và giữ người này lại.

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, rất đông người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi đánh người của các bảo vệ.