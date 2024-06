Ngày 9-6, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa có báo cáo, đánh giá nguyên nhân về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1 qua địa bàn làm 3 người chết, xảy ra vào sáng 8-6.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong tại chỗ

Theo đó, khoảng 6 giờ ngày 8-6, anh Bùi Ngọc Hải (SN 1985, ngụ tỉnh Hà Nam) tài xế xe tải mang BKS: 29H-889.60 di chuyển trên Quốc lộ 1. Khi xe chạy đến Km 533+010 đoạn qua địa phận xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS: 38C-180.65 do anh N.V.H. (SN 1992, ngụ xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên) cầm lái, di chuyển cùng chiều phía trước, đang xi nhan sang đường. Trên xe của anh H. lúc này chở thêm 2 người khác.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải của anh H. bị hất văng sang làn đường đối diện và bị ô tô đầu kéo mang BKS: 63C-076.68 do tài xế Trần Minh Mẫn (ngụ Tiền Giang) chạy hướng ngược lại tông trực diện.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến tài xế H. cùng 2 người khác ngồi trên xe là anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1991) và anh Hồ Năng Đ. (SN 1981), cùng ngụ xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe tải mang BKS: 38C-180.65 hư hỏng hoàn toàn, phần thân và đầu phương tiện tách rời nhau. Hai xe còn lại bị hư hỏng phần đầu, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường.

Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan, trích xuất camera hành trình của phương tiện, camera an ninh từ cửa hàng xăng dầu, cơ quan chức năng xác định trước thời điểm xảy ra vụ việc, xe tải mang BKS: 38C - 180.65 đã bật xi nhan để chuyển hướng.

Tài xế xe tải mang BKS: 29H-889.60 đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn

Tuy nhiên, tài xế Bùi Ngọc Hải, người điều khiển xe tải mang BKS: 29H-889.60, lại không giữ đúng khoảng cách, không làm chủ tốc độ dẫn tới việc đâm vào phía sau ô tô mang BKS: 38C-180.65 do anh H. điều khiển, khiến phương tiện này bị văng sang bên kia đường và bị xe đầu kéo đâm trực diện.

Công an cũng xác định tài xế Trần Minh Mẫn, người điều khiển ô tô đầu kéo mang BKS: 63C-076.68 và tài xế N.V.H. không có nồng độ cồn.

Riêng tài xế Bùi Ngọc Hải, người điều khiển xe tải mang BKS: 29H-889.60, ngay sau khi vụ TNGT xảy ra đã xuống xe, rời khỏi hiện trường.

Công an huyện Cẩm Xuyên đang cử lực lượng triển khai phương án truy tìm tài xế này.

Ngoài ra, theo kết quả tra cứu thông tin đăng kiểm, chiếc xe đầu kéo mang BKS: 63C-076.68, nhãn hiệu Huyndai do ông Trần Minh Mẫn (quê tỉnh Tiền Giang) đăng ký chủ phương tiện, xe này lần cuối kiểm định tại trạm kiểm định 5015D, thời hạn đến ngày 4-3. Như vậy, chiếc xe đầu kéo mang BKS: 63C-076.68 đã hết hạn kiểm định.

Cũng trong chiều 8-6, Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh, do Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Công an huyện Cẩm Xuyên... đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.