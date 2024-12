Thông tin mới vụ Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị cùng thuộc cấp bị bắt

Liên quan đến vụ Tổng biên tập Tạp chí môi trường và Đô thị Việt Nam Đồng Xuân Thụ cùng đồng phạm bị bắt, ngày 18-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết quá trình điều tra cho thấy có dấu hiệu rửa tiền, tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Ông Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam (giữa), bị giữ khẩn cấp về tội cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình xác định trong quá trình hoạt động của Tạp chí, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Tổng Biên tập Đồng Xuân Thụ, một số nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của Tạp chí đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí, tích cực thu thập, ghi nhận thông tin, hình ảnh về các dấu hiệu sai phạm trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị, môi trường... của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình và một số tỉnh, thành phố để viết bài, đăng tải lên trang điện tử của Tạp chí moitruongvadothi.vn nhằm hạ uy tín, gây sức ép.

Khi các bị hại đến liên hệ, đề nghị gỡ bài, ẩn bài hoặc không tiếp tục đưa tin, các phóng viên, cộng tác viên đã yêu cầu bị hại phải đưa tiền dưới hình thức ủng hộ chương trình Cây chổi vàng. Sau khi thu được tiền, Thụ và các bị can đã chiếm đoạt, sử dụng một phần vào việc tổ chức Chương trình Cây chổi vàng, số còn lại chia nhau sử dụng cá nhân.

Trước đó, ngày 23-9-2024, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các đơn vị, Cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức phá án. Cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, phương tiện đối với các đối tượng gồm: Đồng Xuân Thụ (SN 1972, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam); Bùi Văn Toàn (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Trưởng Ban kinh tế, môi trường); Cao Thị Thu Hường (SN 1989, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; Kế toán); Nguyễn Ngọc Tuyên (SN 1989, ở xã Vũ Chính, TP Thái Bình); Nguyễn Tất Triển (SN 1978, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình) và Nguyễn Ngọc Viễn đều là phóng viên. Đồng thời, triệu tập 15 đối tượng có liên quan để ghi lời khai, thu thập tài liệu về hành vi có dấu hiệu phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 25-9, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cưỡng đoạt tài sản qui định tại khoản 3, điều 170 Bộ luật hình sự và tiếp tục ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1977, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Phó Tổng Biên tập); Đặng Văn Phục (SN 1986, trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) và Vũ Đức Lân (SN 1981, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cùng là phóng viên để phục vụ công tác điều tra.

Ông Đồng Xuân Thụ khi chưa bị bắt giữ. Ảnh: Tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam

Quá trình điều tra cho thấy từ năm 2018-2024, có gần 3.200 Hợp đồng được ký giữa các tổ chức, cá nhân với Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam có tổng giá trị hơn là 80 tỉ đồng bao gồm các loại hợp đồng như: Hợp đồng Quảng cáo, Hợp đồng ủng hộ Chương trình Cây chổi vàng, Hợp đồng ủng hộ Cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi về môi trường tương tai", Hợp đồng tổ chức sự kiện. Trong đó, có trên 450 trường hợp ký hợp đồng tài trợ chương trình "Cây chổi vàng", nội dung ủng hộ, tài trợ cho Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam với các mức tiền từ 1 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Kết quả phân tích dòng tiền bước đầu cho thấy, sau khi thu được tiền từ các hợp đồng hoặc thỏa thuận nêu trên, ngoài việc chi cho hoạt động của Chương trình Cây chối vàng, chia phần trăm 50-50 cho phóng viên, Đồng Xuân Thụ còn có dấu hiệu sử dụng vào việc đầu tư chứng khoán, bất động sản, sử dụng cá nhân khác.

Ngoài thủ đoạn nêu trên, các đối tượng là lãnh đạo Tạp chí còn có thủ đoạn "tráo bài viết" để đối phó với cơ quan quản lý, kiểm soát báo chí; một số phóng viên có dấu hiệu "biển thủ", "ăn bớt" số tiền thu được của các bị hại để nộp về Tạp chí.

Cơ quan công an cũng nhận thấy có dấu hiệu móc nối, liên kết, trao đổi thông tin giữa phóng viên Tạp chí với phóng viên của các báo khác để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, có dấu hiệu phạm nhiều tội như rửa tiền, tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng và trụ sở Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình còn thu giữ, tạm giữ tiền mặt, sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận trái phiếu, hợp đồng mua bán căn hộ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng trị giá hơn 16 tỉ đồng.

Ngày 1-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đồng Xuân Thụ và 7 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.