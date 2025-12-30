Thông tin quan trọng dành cho sinh viên, công nhân muốn về miền Trung, miền Bắc đón Tết

Ngày 30-12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp cùng Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và nhãn hàng Pepsi tổ chức chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026.

4.230 vé xe đưa người dân về quê đón Tết

Chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026 dành tặng 4.230 vé xe ô tô cùng các phần quà ý nghĩa cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Chương trình dành cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và làm việc tại TPHCM, tỉnh Đồng Nai có quê tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Theo Ban tổ chức chương trình, các đối tượng được ưu tiên xét chọn: có giấy xác nhận gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo do cơ quan chính quyền địa phương cấp (bản photo, bản chụp); có giấy xác nhận hơn 3 năm chưa về quê đón Tết do lãnh đạo cơ quan, đơn vị, lãnh đạo công đoàn của đơn vị hoặc chính quyền địa phương xác nhận.

Đơn vị tổ chức cũng ưu tiên một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ.

Thông tin chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2026

Dự kiến thời gian tiếp nhận hồ sơ

Các chuyến xe sẽ xuất phát từ ngày 5-2 đến ngày 11-2-2026 (nhằm ngày 18-12 Âm lịch đến ngày 24-12 Âm lịch).

Điểm xuất phát tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Điểm đến tại Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Ban tổ chức chương trình dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ ngày 2-1 đến 12-1-2026, công bố kết quả đợt 1 vào ngày 8-1-2026 và công bố kết quả đợt 2 vào ngày 15-1-2026.

Theo Ban tổ chức chương trình, năm nay, nhiều người dân không may phải gánh chịu nhiều thiệt hại bởi thiên tai, lũ lụt. Chương trình "Mang Tết về nhà" tiếp tục khẳng định truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc và tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Những tấm vé tiếp thêm động lực để sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui tươi, học tập tốt hơn, lao động hiệu quả hơn góp phần xây dựng đất nước, quê hương trong kỷ nguyên vươn mình.

Đăng ký trực tuyến qua website: mangtetvenha.doanthanhnien.vn hoặc tại các địa điểm trực tiếp sau: + Địa điểm 1: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố (Văn phòng Tân Thới Hiệp; số 51, đường HT25, phường Tân Thới Hiệp, TPHCM); + Địa điểm 2: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố (Văn phòng Tân Thuận; Lô X01-6, Khu lưu trú Sadeco, Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM); + Địa điểm 3: Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa – Vũng Tàu (số 160, đường Hạ Long, phường Vũng Tàu, TPHCM); + Địa điểm 4: Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương (số 168, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, TPHCM); + Địa điểm 5: Tỉnh đoàn Đồng Nai (số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). Sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có thể liên hệ Đoàn thanh niên các xã, phường tại TPHCM và Đồng Nai để được hướng dẫn và tiếp nhận thông tin đăng ký.



