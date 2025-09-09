HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông tin quan trọng về thủy điện Thác Bà sắp xả lũ

Thùy Linh

(NLĐO) - 20 giờ tối nay 9-9, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà thực hiện mở 2 cửa xả mặt.

Ngày 9-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Thác Bà.

Thông tin quan trọng về thủy điện Thác Bà sắp xả lũ- Ảnh 1.

20 giờ tối nay 9-9, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà thực hiện mở 2 cửa xả mặt

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà thực hiện mở 2 cửa xả mặt từ 20 giờ cùng ngày.

Để bảo đảm an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ đề nghị UBND các địa phương liên quan tổ chức thông báo ngay đến chính quyền các cấp, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò ngang, đò dọc.

Đồng thời, cần rà soát, bảo đảm an toàn cho các công trình đang thi công, các hoạt động khai thác, tập kết, trung chuyển cát sỏi, giúp người dân chủ động biện pháp phòng tránh, bảo vệ người và tài sản.

Các địa phương cũng được yêu cầu báo cáo, đề xuất kịp thời phương án xử lý những tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Hồ thủy điện Thác Bà có 3 cửa xả mặt (hay còn gọi là cửa xả lũ). Nhà máy được thiết kế với 3 cửa xả mặt có khả năng xả nước tối đa hơn 3.000 m3/s, giúp điều tiết lượng nước trong hồ và đảm bảo an toàn cho công trình khi lưu lượng nước về hồ tăng cao.

Tin liên quan

Thủy điện Thác Bà sắp mở 2 cửa xả lũ

Thủy điện Thác Bà sắp mở 2 cửa xả lũ

(NLĐO) - 16 giờ ngày 28-7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt.

Những giờ phút "nghẹt thở" ở thủy điện Thác Bà

(NLĐO) - Đợt bão số 3 và mưa lũ vừa qua, thủy điện Thác Bà phải chuẩn bị phương án xấu nhất. "Đó là thời điểm vô cùng căng thẳng và lo lắng" - ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc công ty thủy điện Thác Bà, nhớ lại

Phó Thủ tướng thị sát thủy điện Thác Bà: Ưu tiên cao nhất là tính mạng người dân

(NLĐO) - Thị sát tình hình hồ thủy điện Thác Bà và kiểm tra công tác vận hành công trình này sáng 11-9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long lưu ý trong mọi tình huống phải ưu tiên cao nhất là sức khỏe, tính mạng của nhân dân

thủy điện Thác Bà xả lũ Hồ Thác Bà thủy điện xả lũ lũ lụt
