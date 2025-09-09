Ngày 9-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Thác Bà.



20 giờ tối nay 9-9, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà thực hiện mở 2 cửa xả mặt

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà thực hiện mở 2 cửa xả mặt từ 20 giờ cùng ngày.

Để bảo đảm an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ đề nghị UBND các địa phương liên quan tổ chức thông báo ngay đến chính quyền các cấp, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò ngang, đò dọc.

Đồng thời, cần rà soát, bảo đảm an toàn cho các công trình đang thi công, các hoạt động khai thác, tập kết, trung chuyển cát sỏi, giúp người dân chủ động biện pháp phòng tránh, bảo vệ người và tài sản.

Các địa phương cũng được yêu cầu báo cáo, đề xuất kịp thời phương án xử lý những tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Hồ thủy điện Thác Bà có 3 cửa xả mặt (hay còn gọi là cửa xả lũ). Nhà máy được thiết kế với 3 cửa xả mặt có khả năng xả nước tối đa hơn 3.000 m3/s, giúp điều tiết lượng nước trong hồ và đảm bảo an toàn cho công trình khi lưu lượng nước về hồ tăng cao.