Ngày 1-12, tại họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chủ trì, ông Nguyễn Văn Khải, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), đã thông tin về tiến độ triển khai Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 7.



Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chủ trì họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ

Đây là những phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước dành cho các tác giả của công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về khoa học và công nghệ, có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phát triển sự nghiệp khoa học và công nghệ của đất nước. Giải thưởng được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp nổi bật nhất của đội ngũ trí thức khoa học Việt Nam.

Đối với Giải thưởng đợt 7, Hội đồng cấp cơ sở sẽ tổ chức xét tặng từ ngày 1-12-2025 và hoàn thành trước 31-12-2025. Tiếp đó, Hội đồng cấp Bộ hoàn thành việc xét tặng trước ngày 15-4-2026.

Về tiếp nhận hồ sơ xét tặng cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp nhận đến 17 giờ ngày 8-5-2026 đối với hồ sơ thường và đến 17 giờ ngày 15-5-2026 đối với hồ sơ mật.

Công tác xét chọn của Hội đồng cấp Nhà nước sẽ được triển khai từ tháng 6-2026 và hoàn thành trong tháng 9-2026.

Tiến độ xét tặng tại Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước cũng đã được ấn định. Theo đó, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước sẽ hoàn thành xét tặng chậm nhất vào ngày 30-8-2026. Hội đồng cấp Nhà nước hoàn thành xét tặng trong tháng 9-2026 và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ kết quả vào cuối tháng 11-2026.

Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 7 dự kiến được tổ chức vào ngày 2-9-2027 nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh, nhằm tôn vinh xứng đáng những đóng góp của đội ngũ nhà khoa học đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Để chuẩn bị cho đợt xét tặng lần thứ 7, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hướng dẫn, trong đó đã tổ chức hai hội thảo (tại TP HCM và Hà Nội) thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức đối với hai Giải thưởng và công tác xét tặng lần thứ 7; là cơ sở quan trọng để Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện phương án tổ chức triển khai thời gian tới.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, từ năm 1996 đến nay, Nhà nước đã tổ chức 6 đợt xét và trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.