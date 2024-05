Thông tin về kỳ dự thi tốt nghiệp THPT và lớp 10 ở Cần Thơ

Thượng tá Nguyễn Hoàng Phúc, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Cần Thơ, thông tin về các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn giao thông... trong thời gian diễn ra kỳ tốt nghiệp THPT