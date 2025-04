Thông tin về Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày 18-4, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Lễ kỷ niệm này là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có quy mô cấp quốc gia. Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP HCM thực hiện.

Chương trình diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì bao gồm: 4 khối diễu hành của khối nghi trượng, 36 khối diễu binh, 12 khối diễu hành. Dự kiến có khối diễu binh của 2 nước bạn Lào và Campuchia trong Lễ kỷ niệm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình TP HCM và các đài phát thanh, truyền hình địa phương.

Các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 96 thuộc Binh chủng Pháo binh diễn tập bắn đại bác tại bến Bạch Đằng .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lễ mít tinh bắt đầu từ 6 giờ 30 ngày 30-4. Trước khi lễ mít tinh chính thức diễn ra sẽ có 30 phút trình diễn nghệ thuật, trong đó có màn múa súng của quân đội, màn trống hội của công an, một số tiết mục nghệ thuật do TP HCM đảm nhiệm. Sau lễ chào cờ, giới thiệu đại biểu là diễn văn kỷ niệm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu của đại diện cựu chiến binh, của đại diện thế hệ trẻ Việt Nam. Sau diễn văn kỷ niệm do Tổng Bí thư Tô Lâm đọc, ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" nối phần mít tinh sang phần diễu binh, diễu hành, dự kiến có 53 khối đi, 13 khối đứng.

Trong dịp này, TP HCM cũng tổ chức hoạt động tri ân 3.100 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ, những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu sẽ thăm lại những di tích xưa và tham quan các công trình mới khánh thành của TP HCM.

Tổng khách mời trung ương, quốc tế dự lễ kỷ niệm khoảng hơn 6.000 chỗ ngồi, ngoài ra còn khối đứng khoảng 10.000 người, trong đó có đông đảo bà con đứng dọc các tuyến đường. Đáp ứng nhu cầu du khách đến TP HCM nhân dịp này, TP HCM đã chuẩn bị 62.000 phòng khách sạn. Tuy nhiên, ở các khu vực trung tâm gần nơi diễu binh diễu hành thì hiện tại đã "cháy phòng".

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Lễ kỷ niệm không chỉ là sự kiện quan trọng đối với Việt Nam mà còn có ý nghĩa to lớn với bạn bè quốc tế. Đến nay, có hơn 20 đoàn đại biểu quốc tế xác nhận tham dự sự kiện, trong đó có 3 đoàn cấp cao, 5 đoàn cấp bộ trưởng trở lên, 15 chính đảng ở các châu lục khác nhau, trong đó có những lãnh đạo cao cấp của các chính đảng này. Hơn 100 đại biểu là đại diện các tổ chức, phong trào hòa bình, phong trào phản đối chiến tranh và bạn bè quốc tế đã ủng hộ Việt Nam, hơn 20 địa phương kết nghĩa với TP HCM và nhiều cá nhân tiêu biểu có đóng góp cho phong trào phản chiến.

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm còn có khối diễu hành của 120 kiều bào tiêu biểu. Các đại biểu có thành phần phong phú, nhiều gương mặt trẻ là trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ. Hơn 100 đại biểu kiều bào khác từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự sự kiện quan trọng này.