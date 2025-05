Thông tin về sự cố giàn khoan tại mỏ Sông Đốc

Ngày 22-5, Công ty Điều hành Dầu khí trong nước (PVEP POC) thông tin vào cuối giờ chiều ngày 21-5 đã xảy ra sự cố tại mỏ Sông Đốc, ngoài khơi Tây Nam Việt Nam.



Giàn khoan hư hại sau sự cố. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Mỏ Sông Đốc đã cạn kiệt và dừng khai thác từ tháng 2-2024, không còn hoạt động sản xuất; hiện đang tiến hành công tác thu dọn mỏ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, công tác ứng phó đã khẩn trương được triển khai và chỉ sau khoảng 30 phút, sự cố đã được khống chế hoàn toàn và không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Sự cố xảy ra không ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác - sản xuất đang diễn ra bình thường tại các dự án dầu khí khác.

Hiện, PVEP POC đã kiểm soát được sự cố đáng tiếc này cũng như đang tiếp tục phối hợp với các bên liên quan làm rõ nguyên nhân.

Mỏ Sông Đốc nằm cách mũi Cà Mau khoảng 205 km về phía Nam, được phát hiện và tuyên bố thương mại vào năm 2006. Đây là mỏ có quy mô nhỏ, với sản lượng theo dự kiến khoảng 28.000 thùng dầu mỗi ngày.

Trước đây, mỏ do tổ hợp 3 nhà thầu vận hành, gồm: Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) nắm 40% cổ phần, Petronas Carogali Overseas Sdn.Bhd (Malaysia) và Talisman Vietnam Ltd cùng giữ 30%. Tuy nhiên, do chi phí khai thác cao và sản lượng giảm xuống dưới mức hiệu quả kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài lần lượt rút lui.

Tháng 11-2013, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) được giao tiếp tục vận hành và khai thác tận thu mỏ. Cuối năm trước, Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP-POC) khởi động dự án để đóng hủy giếng dầu và di dời giàn khoan Sông Đốc.