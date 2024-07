Thống tướng làm quyền tổng thống Myanmar

"Quyền Tổng thống Myint Swe đã xin nghỉ phép vì lý do sức khỏe và đã chuyển giao nhiệm vụ cho Tổng Tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing" – thông báo của quân đội Myanmar được phát trên kênh truyền hình nhà nước MRTV hôm 22-7 cho biết.

Thông báo nêu rõ: "Thống tướng Min Aung Hlaing sẽ thực hiện nhiệm vụ quyền tổng thống để giải quyết các vấn đề liên quan đến Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia khi cần thiết, trong thời gian ông Myint Swe nghỉ phép vì lý do sức khỏe".

Thông báo này được đưa ra khoảng một tuần trước khi chính quyền quân sự Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp vốn ban bố sau cuộc đảo chính vào tháng 2-2021.

Thống tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: Reuters

Ông Myint Swe, 73 tuổi, bị "rối loạn thần kinh" và phải điều trị y tế từ đầu năm nay. Ông không thể thực hiện các hoạt động bình thường hằng ngày, bao gồm cả việc ăn uống.

Ông Myint Swe từng giữ chức phó tổng thống dưới thời chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi. Sau đảo chính, ông Myint Swe được chính quyền quân sự Myanmar bổ nhiệm làm quyền tổng thống.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Myanmar về danh nghĩa do tổng thống lãnh đạo nhưng trên thực tế lại do quân đội kiểm soát.

Mặc dù ông Myint Swe chỉ là nhân vật mang tính biểu trưng nhưng giới quan sát nhận định tình hình sức khỏe của ông có thể khiến chính quyền quân sự đối mặt với một số vấn đề liên quan đến hiến pháp.

Chính quyền quân sự Myanmar do Thống tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo hiện đối mặt với tình thế khó khăn nhất kể từ sau đảo chính năm 2021.

Đáng chú ý khi các nhóm vũ trang sắc tộc ở Myanmar liên tục nổi dậy, đồng thời tuyên bố họ đã chiếm được nhiều khu vực quan trọng.

Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử vào năm 2025.