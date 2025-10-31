Thông tuyến đèo Lò Xo sau nhiều ngày ách tắc, hàng chục tài xế được "giải thoát"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tuyến đèo Lò Xo sau nhiều ngày ách tắc, hàng chục tài xế được "giải thoát"

T.Trực

(NLĐO) – Sau 5 ngày ách tắc vì sạt lở khiến hàng chục tài xế bị mắc kẹt, đèo Lò Xo đã được thông tuyến hoàn toàn.

Sáng 31-10, Khu Quản lý đường bộ III, cho biết sau nhiều ngày, đêm nỗ lực khắc phục tình trạng sạt lở, đến tối 30-10, Khu Quản lý đường bộ III đã chính thức thông xe toàn tuyến đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh qua địa phận TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi).

Cụ thể, lúc 20 giờ ngày 30-10, khu vực đèo Lò Xo (hướng từ Quảng Ngãi về TP Đà Nẵng) đã chính thức thông 1 làn xe, giải phóng hàng chục phương tiện bị mắc kẹt do sạt lở từ ngày 26-10 đến nay.

Thông tuyến đèo Lò Xo sau nhiều ngày ách tắc, hàng chục tài xế thoát khỏi sạt lở - Ảnh 1.

Đèo Lò Xo được thông tuyến hoàn toàn vào sáng 31-10. Ảnh: Khu Quản lý đường bộ III

Hiện Khu Quản lý đường bộ III vẫn đang tiếp tục triển khai công tác chống sạt lở, đảm bảo giao thông; bố trí cán bộ, công nhân, phương tiện, máy móc thường trực 24/24 giờ tại hiện trường.

Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện thời tiết tại khu vực đèo Lò Xo hiện vẫn còn mưa, nguy cơ sạt lở và tái ách tắc giao thông vẫn rất cao.

Để bảo đảm an toàn, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các phương tiện khi lưu thông qua khu vực đèo Lò Xo cần đặc biệt thận trọng, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống cảnh báo hiện trường.

"Các lái xe có thể chủ động lựa chọn các tuyến Quốc lộ 19 hoặc Quốc lộ 24 để kết nối khu vực Tây Nguyên với Quốc lộ 1, nhằm đảm bảo hành trình an toàn, hạn chế rủi ro do sạt lở có thể xảy ra trên đèo Lò Xo", lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho hay.

Tin liên quan

5 ngày mắc kẹt giữa núi rừng đèo Lò Xo của hàng chục tài xế

5 ngày mắc kẹt giữa núi rừng đèo Lò Xo của hàng chục tài xế

(NLĐO) – Đến sáng 30-10, một phần đèo Lò Xo đã được thông tuyến tạm thời, nhưng nhiều tài xế vẫn đang bị mắc kẹt tại đây.

Thông xe một phần đèo Lò Xo, 30 tài xế được giải cứu

(NLĐO) - Đèo Lò Xo đã thông tuyến một phần, giúp 30 tài xế thoát cảnh mắc kẹt.

Dùng thiết bị bay mang lương thực, hàng hóa tiếp tế tài xế mắc kẹt ở đèo Lò Xo

(NLĐO)- Từ ngày 26-10 đến nay, do mưa lớn kéo dài, đèo Lò Xo bị sạt lở nặng, gây chia cắt giao thông, làm khoảng 35 xe với 50 người bị kẹt lại nhiều ngày

nguy cơ sạt lở lực lượng chức năng đường Hồ Chí Minh hồ chí minh khu vực Tây Nguyên Cục Đường Bộ Việt Nam Quốc lộ 19 đảm bảo giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo