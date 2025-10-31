Thông tuyến đèo Lò Xo sau nhiều ngày ách tắc, hàng chục tài xế được "giải thoát"

Sáng 31-10, Khu Quản lý đường bộ III, cho biết sau nhiều ngày, đêm nỗ lực khắc phục tình trạng sạt lở, đến tối 30-10, Khu Quản lý đường bộ III đã chính thức thông xe toàn tuyến đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh qua địa phận TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi).

Cụ thể, lúc 20 giờ ngày 30-10, khu vực đèo Lò Xo (hướng từ Quảng Ngãi về TP Đà Nẵng) đã chính thức thông 1 làn xe, giải phóng hàng chục phương tiện bị mắc kẹt do sạt lở từ ngày 26-10 đến nay.

Đèo Lò Xo được thông tuyến hoàn toàn vào sáng 31-10. Ảnh: Khu Quản lý đường bộ III

Hiện Khu Quản lý đường bộ III vẫn đang tiếp tục triển khai công tác chống sạt lở, đảm bảo giao thông; bố trí cán bộ, công nhân, phương tiện, máy móc thường trực 24/24 giờ tại hiện trường.

Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện thời tiết tại khu vực đèo Lò Xo hiện vẫn còn mưa, nguy cơ sạt lở và tái ách tắc giao thông vẫn rất cao.

Để bảo đảm an toàn, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các phương tiện khi lưu thông qua khu vực đèo Lò Xo cần đặc biệt thận trọng, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống cảnh báo hiện trường.

"Các lái xe có thể chủ động lựa chọn các tuyến Quốc lộ 19 hoặc Quốc lộ 24 để kết nối khu vực Tây Nguyên với Quốc lộ 1, nhằm đảm bảo hành trình an toàn, hạn chế rủi ro do sạt lở có thể xảy ra trên đèo Lò Xo", lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho hay.