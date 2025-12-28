HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông xe toàn tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào ngày 30-6-2026

Tin-ảnh: Hà Văn - Ca Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thi công tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua TP Cần Thơ phải bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Ngày 28-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra, đôn đốc, thăm, tặng quà, động viên lực lượng thi công dự án thành phần tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, đoạn trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thông xe toàn tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng vào ngày 30-6-2026 - Ảnh 1.

Thông xe toàn tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng vào ngày 30-6-2026 - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 có chiều dài 188,2 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 44.691 tỉ đồng.

Đây là tuyến cao tốc trục ngang quan trọng, đi qua địa bàn tỉnh An Giang và TP Cần Thơ. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang đã thông xe kỹ thuật ngày 19-12 vừa qua.

Riêng đoạn cao tốc qua địa bàn Cần Thơ gồm ba dự án thành phần 2, 3 và 4, tổng chiều dài 132,47 km, tổng vốn đầu tư 31.288 tỉ đồng. Theo báo cáo, dự án hiện đã đạt khối lượng thi công khoảng 49%, đặc biệt là phần cầu đã đạt trên 80% với 100 cầu được thi công đồng loạt.

Trước đây dự án gặp khó khăn về nguyên liệu cát đắp, song khi được Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo, nguồn cung hiện đã cơ bản đáp ứng. Các nhà thầu đang thi công 3 ca, 4 kíp để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Thông xe toàn tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng vào ngày 30-6-2026 - Ảnh 3.

Thông xe toàn tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng vào ngày 30-6-2026 - Ảnh 4.

Thông xe toàn tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng vào ngày 30-6-2026 - Ảnh 5.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên và tặng quà công nhân thi công trên tuyến cao tốc

Kiểm tra công trường dự án tại xã Long Hưng (TP Cần Thơ), Thủ tướng nhấn mạnh dự án càng xong sớm càng tiết kiệm, người dân và địa phương sớm được hưởng lợi, mở ra không gian phát triển mới và yêu cầu đến ngày 30-6-2026 phải thông xe kỹ thuật dự án.

Thủ tướng yêu cầu dự án phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; đặc biệt phải quản lý chặt các nhà thầu, không để quá nhiều nhà thầu trên một tuyến ngắn.

Bí thư, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phải chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và có giải pháp khắc phục việc này, không để tình trạng chia nhỏ gói thầu, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, tiếp tục quan tâm việc tái định cư cho người dân, bảo đảm nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

