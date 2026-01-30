Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) vừa có thông báo sẽ cúp nước tại Nhà máy nước Tân Hiệp để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị của Nhà máy nước Tân Hiệp và Trạm bơm Hòa Phú nhằm đảm bảo các thiết bị vận hành ổn định, liên tục và an toàn.

Thứ bảy, chủ nhật tuần này, một số phường, xã tại TPHCM sẽ bị cúp nước

Theo đó, từ 21 giờ ngày 31-1 (thứ bảy) đến 5 giờ ngày 1-2 (chủ nhật) các khu vực bị cúp nước gồm các phường Phú Định, Bình Đông; xã: Bình Chánh, Hưng Long.

- Các khu vực nước yếu: Các phường: Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Bình, Tân Tạo, An Lạc, Bình Tây, -Phú Lâm, Bình Phú, Chánh Hưng.

- Các Xã: Hóc Môn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Hưng.

Theo SAWACO, do điều kiện đặc thù của vùng cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

SAWACO chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu cũng như sẽ nỗ lực hoàn thành công tác trên trong thời gian sớm nhất, mong được sự thông cảm của các cơ quan, đơn vị và nhân dân thành phố.