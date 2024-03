Thử cà phê, trà ngon rồi "chốt đơn"

Càng sát giờ khai mạc, người dân và du khách đổ về Gigamall để tìm hiểu, thưởng thức miễn phí cà phê, trà mỗi lúc một đông.



Anh Quốc Khang (ngụ TP Thủ Đức) cho biết thông qua bạn bè nên biết đến Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt". Vốn là "tín đồ" của cà phê, tại lễ hội, anh đã tìm hiểu thêm về một số loại cà phê mới với hương vị độc đáo cùng những cách pha chế sáng tạo. "Lễ hội diễn ra rất sôi nổi với nhiều hoạt động thú vị, mới lạ" - anh Khang hào hứng.

Sau khi thử cà phê với hương vị bạc hà, chị Trương Mẫn Nhi (ngụ TP Thủ Đức) liền "chốt đơn" 2 hộp. Chị cho biết rất ấn tượng với các loại cà phê hương vị trái cây, rau củ được trưng bày, giới thiệu tại lễ hội, như cà phê với khoai môn, cà phê với dừa…. "Tôi sử dụng cà phê hằng ngày. Do đó, một tách cà phê với hương vị bạc hà sẽ mang lại cho tôi cảm giác hứng khởi để có thể bước vào một ngày mới" - chị Nhi bày tỏ.

Bà Tường Vy (ngụ TP Thủ Đức) cũng đã bỏ ra hơn 200.000 đồng để mua các sản phẩm trà được bày bán tại lễ hội. Bà khoe: "Tại lễ hội, tôi đã mua được vài hộp trà hoa nhài, trà atiso, trà gừng. Đây là những loại trà rất tốt cho sức khỏe của những người lớn tuổi như tôi. Chỉ mới đi 2-3 gian hàng mà tôi đã mua được rất nhiều loại trà ngon, giá cả cũng hợp lý".

Người dân và du khách tham quan, thưởng thức cà phê, trà tại Lễ hội “Tôn vinh cà phê - trà Việt” lần 2 - năm 2024 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo chị Lâm Minh Hiếu, đại diện thương hiệu cà phê Meet More, gian trưng bày cà phê của chị thu hút rất nhiều khách đến tham quan, dùng thử. "Rất đông khách đến thưởng thức cà phê và quyết định chi tiền mua về, trong đó có cả người nước ngoài. Cà phê Meet More của chúng tôi có kết hợp với khoai môn, dừa, muối… Đây cũng là dòng cà phê không say, tốt cho sức khỏe, có thể uống ngay khi bụng đói và giúp người dùng không bị mất ngủ. Nhờ những ưu điểm này mà cà phê Meet More chinh phục được nhiều khách hàng" - chị Hiếu giải thích.

Chị Hiếu cho hay thương hiệu cà phê Meet More được tung ra thị trường cách đây khoảng một năm rưỡi. Do đó, những sự kiện như Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" là cơ hội tốt để thương hiệu có thể tiếp cận đông đảo khách hàng hơn. Chị Hiếu cho rằng Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" được tổ chức tại Gigamall nên thu hút được lượng lớn người đến tham quan, trải nghiệm.

Tại lễ hội, các hoạt động bên lề như ca nhạc; trình diễn, thuyết trình về cà phê, trà... đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự, thưởng thức. Hoạt động ký họa chân dung do họa sĩ Lê Sa Long thực hiện cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Chỉ vài phút đầu tiên, dòng người xếp hàng đợi đến lượt để được họa sĩ Lê Sa Long ký họa chân dung đã khá đông...