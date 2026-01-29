Thủ đoạn chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng của một chủ hụi ở Tây Ninh

Ngày 29-1, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Phấn (50 tuổi, ngụ phường Gò Dầu) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lâm Thị Phấn tại tòa

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Lâm Thị Phấn tổ chức nhiều dây hụi cho người dân tại địa phương tham gia. Để thu hút hụi viên, bị cáo đưa ra mức giá mở hụi không cố định, dao động từ 350.000 đến 850.000 đồng/kỳ đối với mỗi dây hụi 1 triệu đồng.

Sau khoảng hai năm hoạt động ổn định, do thiếu hụt tài chính, Phấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Từ năm 2018 đến tháng 10-2022, trong 8 dây hụi đang hoạt động, bị cáo đã tự ý lấy tên hụi viên và lập khống nhiều hụi viên “ảo” để hốt hụi.

Bằng thủ đoạn trên, Lâm Thị Phấn đã chiếm đoạt gần 1,2 tỉ đồng của 54 người tham gia. Đến giữa tháng 6-2023, bị cáo tuyên bố vỡ hụi. Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, các hụi viên đã làm đơn tố cáo hành vi của Phấn đến cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trước khi xét xử, Phấn đã bồi thường hơn 1 tỉ đồng cho 34 hụi viên.