Kinh tế

Thủ đoạn "hô biến" thịt trâu Ấn Độ giá 120.000 đồng/kg thành bò Wagyu giá tới 600.000 đồng/kg

Thùy Linh

(NLĐO) - Lãnh đạo Hida và SK Foods Việt Nam vừa bị khởi tố về hành vi "hô biến" thịt trâu Ấn Độ thành bò Wagyu, lừa đảo người tiêu dùng.

Tại hội nghị thông tin tới báo chí mới đây, Công an TP Hà Nội đã cung cấp thông tin về vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty CP thực phẩm Hida.

Thủ đoạn ' hô biến ' thịt trâu thành bò Wagyu giả tại Hida và SK Foods Việt Nam - Ảnh 1.

"Hô biến" thịt trâu Ấn Độ thành bò Wagyu bán với giá gấp nhiều lần

Theo đại diện Công an TP, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Công ty CP thực phẩm Hida; Nguyễn Thị Thúy Hoa, Kế toán trưởng Công ty CP thực phẩm Hida; Nguyễn Thị Dung, Giám đốc sản xuất Công ty CP thực phẩm Hida, và Trần Hoàng Phước, Giám đốc Công ty SK Foods Việt Nam, cùng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy lợi dụng tâm lý người tiêu dùng chuộng thịt bò Nhật Bản, vốn nổi tiếng với những thớ thịt có vân mỡ đẹp, mềm và thơm, Trần Hoàng Phước, Giám đốc Công ty TNHH SK Foods Việt Nam, đã móc nối với Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Công ty Hida, để sản xuất và phân phối loại "thịt bò cao cấp" giả.

Theo thỏa thuận, Thảo nhập thịt trâu đông lạnh kém chất lượng từ Ấn Độ, với giá chỉ khoảng 120.000 đồng/kg, sau đó mang về cơ sở chế biến để bơm phụ phẩm và dung dịch tạo vân mỡ, khiến thớ thịt mềm và óng như thịt bò Nhật thật. Toàn bộ sản phẩm sau đó được đóng gói, gắn nhãn "thịt bò Nhật Wagyu" rồi tung ra thị trường với giá 400.000-600.000 đồng/kg, thu lợi gấp nhiều lần so với giá gốc.

Hoạt động gian dối này diễn ra liên tục từ tháng 5-2024 đến khi bị phát hiện, với quy mô lớn và quy trình tinh vi. Theo thống kê ban đầu, khoảng 14 tấn thịt trâu Ấn Độ đã được "phù phép" thành thịt bò Nhật, tiêu thụ rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP HCM.

Hai doanh nghiệp "biến" thịt trâu Ấn Độ thành bò Wagyu giả lừa đảo người tiêu dùng

Điều dư luận quan tâm là hàng giả đang hoạt động tinh vi dưới mác các doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Thực phẩm Hida (Công ty Hida) được thành lập ngày 25-2-2022, tại số 232 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực thực phẩm, tuy nhiên, Hida còn đăng ký thêm nhiều ngành nghề không liên quan như lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí, kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, tái chế phế liệu, thu gom rác thải, xây dựng nhà ở, đường sắt…

Hinda thành lập với số vốn điều lệ 20 tỉ đồng được góp bởi 4 cổ đông. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm là cổ đông lớn nhất với tỉ lệ sở hữu 47,5%. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo và Hoàng Điệp cùng nắm giữ 15% cổ phần mỗi người, trong khi 12,5% còn lại thuộc về ông Trần Văn Lâm. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 8-2022, Công ty Hida dời trụ sở về xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, nay là xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Một diễn biến tài chính đáng chú ý trước khi bị kiểm tra, Hida đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 21 tỉ đồng.

Về Công ty TNHH Xuất nhập khẩu SK Foods Việt Nam, thành lập tháng 11-2022 tại Đà Nẵng với số vốn điều lệ 9 tỉ đồng. Cổ đông chính của doanh nghiệp này là ông Trần Hoàng Phước (nắm 70%) và bà Trần Thị Hồng Vi nắm giữ 30% cổ phần.

Trên Website, doanh nghiệp này giới thiệu, trong bối cảnh thị trường thực phẩm ngày càng đa dạng, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm những sản phẩm ngon, bổ, rẻ, mà còn phải an toàn, rõ nguồn gốc, chất lượng ổn định. Doanh nghiệp hoạt động dưới mác cung cấp thực phẩm sạch bảo vệ sức khỏe người dùng. 

