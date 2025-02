Thủ đoạn lừa đảo liên quan gấu nhồi bông Baby Three

Ngày 18-2, Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) bàn giao nghi phạm lừa đảo hàng loạt người buôn gấu nhồi bông Baby Three cho công an quận này thụ lý theo thẩm quyền.

Theo đó, nghi phạm lừa đảo là Nguyễn Thanh Lực (23 tuổi, quê xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) hiện đang tạm trú tại phường Bình Thuận (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Nghi phạm Nguyễn Thanh Lực

Trước đó, Công an phường Chính Gián nhận thông tin trình báo từ chị Phan Ngọc Thảo U. về việc bị lừa đảo với hình thức buôn bán gấu nhồi bông Baby Three.

Theo chị U., lúc 18 giờ 15 ngày 9-2, chị liên hệ với một tài khoản Facebook tên "LN Phuong Thanh" giao dịch mua lô hàng Baby Three để kinh doanh. Lần đầu giao dịch, chị U. thận trọng hẹn chủ hàng đến tận nơi để xem hàng mới giao dịch.

Lúc này, chủ tài khoản Facebook LN Phuong Thanh hẹn chị U. đến căn hộ cho thuê tại lô 22 đường Khuê Mỹ Đông 15 (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Tại đây, chị U. gặp Nguyễn Thanh Lực và được giao lô hàng Baby Three.

Hôm sau, chị U. tiếp tục giao dịch với tài khoản Facebook LN Phương Thanh và người giao hàng cũng là Nguyễn Thanh Lực.

Ngày 11-2, chị U. mua lô hàng Baby Three thứ ba, nhưng lần này chủ tài khoản Facebook LN Phuong Thanh yêu cầu phải chuyển tiền đầy đủ mới gửi hàng với lý do Baby Three hiện nay đang rất "sốt".

Lãnh đạo Công an quận Thanh Khê khen thưởng Công an phường Chính Gián vì thành tích đấu tranh, phòng chống tội phạm

Facebook LN Phuong Thanh còn dọa sẽ giao hàng cho những người buôn chuyển tiền trước nên chị U. vội chuyển khoản 12,1 triệu đồng theo yêu cầu. Nhận được tiền, LN Phuong Thanh nhanh chóng cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Nhận tin báo, Công an phường Chính Gián truy xét, đến ngày 18-2 bắt được Nguyễn Thanh Lực.

Công an xác định Lực đã lập Facebook ảo tên LN Phuong Thanh. Lực không ở căn hộ đường Khuê Mỹ Đông 15 mà chỉ hẹn chị U. đến để giao hàng trong 2 lần đầu, nhằm tạo lòng tin.

Đồng thời, Lực khai nhận, lợi dụng cơn sốt gấu nhồi bông Baby Three, nhu cầu mua hàng của trẻ em rất lớn nhưng nguồn hàng khan hiếm nên đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội để lừa đảo.

Đối với những người cảnh giác như chị U., Lực dùng chiêu gặp mặt 1 - 2 lần đầu, giao hàng thật rồi sau đó lừa đảo phi vụ lớn hơn.

Trong ngày 18-2, thượng tá Trần Văn Thọ, Phó trưởng công an quận Thanh Khê và lãnh đạo phường Chính Gián cũng đã khen thưởng đột xuất Công an phường Chính Gián vì thành tích đấu tranh, phòng chống tội phạm nêu trên.