Thủ đoạn lừa gạt chủ tiệm vàng của cô gái 30 tuổi ở Quảng Nam

Ngày 10-9, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Hoa (SN 1994; trú xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoa

Theo điều tra, cuối tháng 7-2024, Hoa đặt mua trên mạng lắc xích vàng giả giống với lắc xích bằng vàng tây thật mà Hoa đang dùng.

Sau đó, Hoa đến tiệm vàng P.T (phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) ngỏ ý bán vàng. Hoa tháo lắc xích vàng thật đang đeo giao cho chủ tiệm xem, kiểm tra và thống nhất giá bán 4,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý, Hoa tráo đổi lắc xích vàng giả, nhận tiền bỏ đi.

Cũng với thủ đoạn trên, Hoa đến tiệm vàng P.T (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) do bà H.T.K.T làm chủ với ý định lừa đảo.

Tại đây, Hoa thỏa thuận, thống nhất bán lắc xích bằng vàng tây thật với số tiền là 4,6 triệu đồng. Khi Hoa thực hiện hành vi đổi lắc xích vàng giả để đưa cho bà T. thì bị phát hiện, trình báo cho công an.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Võ Thị Hoa.