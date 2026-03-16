Thủ đoạn tinh vi của cặp vợ chồng 9X dưới vỏ bọc kinh doanh quần áo

Ngày 16-3, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với cách thức tinh vi trên địa bàn.

Cặp vợ chồng Nam - Vọng điều hành đường dây mua bán ma túy núp bóng shop quần áo cũ

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều trang cá nhân và hội nhóm như: WeedDaNang-net, WEEDCATSHOP, Blck, Rec420, Red Eyes Club, 420 Farmer, RedCat, BlackCat… cùng nhiều tài khoản Telegram, WhatsApp, Facebook đăng tải công khai việc chào bán cần sa với hàng trăm thành viên tham gia.

Khi thời cơ chín muồi, ngày 14-3, các mũi trinh sát bắt quả tang 6 đối tượng do Nguyễn Hoài Nam (SN 2000, trú xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Vọng (SN 1997, trú xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai) cầm đầu cùng các đối tượng Tô Thanh Phong Hòa (SN 2003, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); Nguyễn Đào Hà Anh (SN 1995, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); Lê Hồng Phương (SN 1996, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Trương Như Thái Nguyên (SN 1989, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Các đối tượng chuyển ma túy trong các kiện quần áo nhằm qua mắt công an

Số cần sa là tang vật vụ việc

Qua đấu tranh xác định, để che giấu hành vi phạm tội, vợ chồng Nam – Vọng lập shop bán quần áo trên Facebook, thường xuyên livestream kinh doanh nhằm tạo vỏ bọc. Các đối tượng nhập số lượng lớn quần áo cũ, sau đó giấu các gói ma túy cần sa bên trong rồi đóng gói gửi qua các công ty chuyển phát nhanh.

Việc giao dịch được thực hiện thông qua các nhóm Telegram với nhiều tên khác nhau, người tham gia phải quét mã QR để vào nhóm, không công khai số điện thoại; các tài khoản quản trị điều hành hoạt động mua bán và thanh toán bằng tiền điện tử USDT.

Tang vật thu giữ gồm khoảng 20 kg thảo mộc khô nghi là ma túy loại cần sa cùng nhiều tang vật, phương tiện, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ các đối tượng để tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.