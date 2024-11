Thủ đoạn tinh vi đầu độc cá nuôi của nhiều hộ dân

Ngày 21-11, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Hợi (SN 1983, trú tại thôn Cẩm Thắng, Cẩm Sơn, Anh Sơn) về hành vi hủy hoại tài sản.

Nguyễn Minh Hợi tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào ngày 19-11, công an xã Đỉnh Sơn nhận được đơn trình báo của 4 hộ dân thuộc thôn Bãi Sậy, xã Đỉnh Sơn về việc gia đình của các hộ dân này có ao cá gần kề nhau có hiện tượng cá bị chết nhiều, nghi vấn bị đầu độc bằng hóa chất.

Công an huyện Anh Sơn và các đơn vị liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ.

Khẩu súng Hợi dùng để bắn thủng chai nhựa để thuốc diệt cá chảy xuống ao. Ảnh: Công an cung cấp

Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Minh Hợi. Tại cơ quan công an, bước đầu Hợi khai nhận do có mâu thuẫn với gia đình anh V.V.N. nên đã lên mạng tìm mua thuốc diệt cá.

Ngày 18-11, lợi dụng lúc thôn Bãi Sậy đang tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, gia đình anh N. không ra trại kiểm tra ao cá, Hợi nấp trên đồi cây, ném lọ nhựa đựng thuốc diệt cá xuống ao của anh N.. Hợi sau đó sử dụng súng thể thao CPC bắn thủng chai nhựa để thuốc diệt cá chảy ra ngoài.

Nước trong ao của anh N. lây lan ra nhiều ao khác, khiến cá chết hàng loạt. Tính đến thời điểm hiện tại, công an huyện xác định số cá bị chết ước tính 1,3 tấn.

Cá của người dân chết hàng loạt do bị đầu độc bằng hóa chất

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.