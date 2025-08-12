HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thu hồi 5 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu đắt đỏ

D.Thu

(NLĐO) - 5 sản phẩm tinh chất làm mờ, khống chế nám, phục hồi da thương hiệu Isamen nổi tiếng vừa bị yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 12-8 cho biết vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 5 sản phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC (địa chỉ ở phường Long Biên, Hà Nội). Đây là tổ chức chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm này ra thị trường.

img

Một trong số những sản phẩm thương hiệu Isamen bị yêu cầu thu hồi

Có 5 sản phẩm thương hiệu Isamen bị thu hồi gồm: Slightly Dark Beauty Essence (tinh chất làm mờ nám), số tiếp nhận 118458/20/CBMP-QLD; Eijun Beauty Essence (tinh chất khống chế nám), số tiếp nhận 118461/20/CBMP-QLD; Element Repair Essence (tinh chất phục hồi da), số tiếp nhận 118463/20/CBMP-QLD; Licorice Extract Solution (tinh chất cam thảo giúp bổ sung nước, giữ ẩm), số tiếp nhận 118469/20/CBMP-QLD; Beauty Skin Repair Mask (mặt nạ phục hồi, trắng sáng), số tiếp nhận 118470/20/CBMP-QLD.

Tất cả đều được cấp phiếu công bố ngày 11-2-2020. Lý do thu hồi là do công thức sản phẩm lưu thông không đúng với hồ sơ đã công bố.

Trên các kênh bán hàng điện tử, các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên có mức giá khá cao. Đơn cử, Slightly Dark Beauty Essence và Eijun Beauty Essence đều có giá khoảng 1,2 triệu đồng; trong khi sản phẩm Licorice Extract Solution 30ml có giá gần 1,3 triệu đồng.

Cùng với thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi các sản phẩm này, Cục Quản lý Dược cũng quyết định thu hồi 5 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho các sản phẩm trên.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược thông báo tạm ngừng tiếp nhận và xem xét hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn Dược Mỹ phẩm BSSC trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày 11-8.

Các hồ sơ đề nghị cấp số tiếp nhận Phiếu công bố do Công ty TNHH Tập đoàn Dược Mỹ phẩm BSSC đứng tên và nộp trước ngày 11-8 sẽ không còn giá trị xem xét.

Khi hết thời hạn tạm ngừng nhận hồ sơ, công ty muốn công bố sản phẩm mỹ phẩm phải nộp hồ sơ theo quy định.

Tin liên quan

Thu hồi vitamin Cancivita D3-GT vì lỗi thành phần

Thu hồi vitamin Cancivita D3-GT vì lỗi thành phần

(NLĐO) - Hai lô Cancivita D3-GT bị thu hồi vì chứa thêm dầu cọ, chất tạo màu, chất bảo quản... không đúng với thành phần công bố.

Loạt mỹ phẩm cao cấp bị thu hồi vì sai phạm nhãn mác

(NLĐO) - Nhiều lô mỹ phẩm nhãn Image do một công ty ở TP HCM phân phối bị thu hồi vì nhãn phụ gây hiểu nhầm là thuốc, sai thành phần so với hồ sơ công bố.

Thu hồi toàn quốc 2 loại kem chống nắng giả

(NLĐO) - Hai loại kem chống nắng Vitamin C và Sun Cream vừa bị phát hiện là hàng giả do có chỉ số SPF đạt mức dưới 70% so với công bố ghi trên bao bì.

thu hồi mỹ phẩm mỹ phẩm cao cấp chất cấm Isamen trị nám
