Thu hồi giải Nhất cuộc thi ảnh thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025 vì vi phạm điều lệ

Theo đó, sáng 10-11, Ban Tổ chức Cuộc thi Ảnh Thiên nhiên Hoang dã Việt Nam 2025 ra quyết định thu hồi Giải Nhất hạng mục lưỡng cư - bò sát đối với tác phẩm "Vũ điệu cảnh báo" của tác giả Trần Anh Tuấn, sau khi xác minh có hành vi dàn dựng trong quá trình sáng tác.

Cuộc thi đề cao tính trung thực và khoảnh khắc tự nhiên của các sinh vật trong môi trường hoang dã. Vì vậy, Ban Tổ chức không chấp nhận tác phẩm có sự can thiệp nhân tạo, gây ảnh hưởng tới môi trường sống của động vật.

Tác phẩm chụp rắn lục đuôi đỏ của tác giả Trần Anh Tuấn. (Ảnh: BTC)

Ban tổ chức cuộc thi cho biết đã thu hồi toàn bộ giải thưởng, giấy chứng nhận, đồng thời gỡ bỏ các tác phẩm của tác giả Trần Anh Tuấn khỏi triển lãm và các ấn phẩm truyền thông liên quan.

Đại diện Ban tổ chức thẳng thắn nhận trách nhiệm về sai sót trong khâu hậu kiểm, khẳng định ban giám khảo không phải là bên chịu trách nhiệm, bởi hội đồng đã từng nêu nghi vấn và chất vấn tác giả trước khi công bố kết quả.

"Chúng tôi xin lỗi cộng đồng yêu thiên nhiên, các tác giả và đối tác vì sự cố này. Ban tổ chức trân trọng tinh thần phản biện và giám sát của cộng đồng, đồng thời cam kết siết chặt quy trình để bảo vệ phúc lợi động vật và tính liêm chính của cuộc thi" - đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Tác giả Trần Anh Tuấn gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân. (Ảnh: chụp màn hình)

Về phía tác giả Trần Anh Tuấn, sau khi kết quả được công bố, trên cơ sở phản biện từ cộng đồng và kết quả hậu kiểm của Ban Tổ chức, tác giả đã gửi thư xin lỗi, thừa nhận sai sót trong quá trình thực hiện tác phẩm.

Trong thư, ông thẳng thắn thừa nhận đã có hành vi dàn dựng, bao gồm "di dời con rắn khỏi vị trí tự nhiên, sắp đặt ánh sáng, phông nền và tư thế theo ý muốn cá nhân".

Tác giả cũng khẳng định các cá thể động vật trong buổi chụp là hoang dã tự nhiên, không bị nuôi nhốt hay gây tổn thương và đã được thả về môi trường sống ngay sau đó.