Kinh tế

Thu hồi nhiều Pin sạc dự phòng Xiaomi tại Việt Nam do tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Thùy Linh

(NLĐO) - Thu hồi 87 sản phẩm Pin sạc dự phòng Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh tại Việt Nam tiềm ẩn rủi ro cháy nổ.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam về việc thu hồi sản phẩm Pin sạc dự phòng Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable), model PB2030MI.

Thu hồi nhiều Pin sạc dự phòng Xiaomi tại Việt Nam do tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ- Ảnh 1.

Hình ảnh sản phẩm Pin sạc dự phòng Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh bị thu hồi

Chương trình thu hồi được triển khai do sản phẩm có nguy cơ quá nhiệt trong một số trường hợp sử dụng, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ. Nguyên nhân được xác định liên quan đến nguyên liệu đầu vào từ nhà cung cấp.

Thời gian sản xuất từ tháng 8 đến tháng 9-2024. Số lượng thu hồi tại Việt Nam là 87 sản phẩm.

Thời gian thu hồi từ ngày 2-9-2025 đến khi toàn bộ sản phẩm lỗi được thu hồi hoàn tất.

Xiaomi cam kết hoàn tiền cho khách hàng trong quá trình thu hồi pin sạc dự phòng

Khách hàng có sản phẩm lỗi sẽ được hướng dẫn trả lại miễn phí và nhận hoàn tiền trong vòng 5–10 ngày làm việc. Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam cam kết chịu toàn bộ chi phí liên quan và khẳng định chưa ghi nhận sự cố hay thương tích nào liên quan tại Việt Nam.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang giám sát chặt chẽ chương trình thu hồi này và đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp thông tin rộng rãi để người tiêu dùng biết và thực hiện.

Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng đã giám sát chương trình thu hồi hơn 30.927 sản phẩm pin dự phòng thương hiệu Anker tại thị trường Việt Nam. Nguyên nhân thu hồi là do lỗi phát sinh trong công đoạn hàn mấu điện cực âm của tế bào pin. Sự cố này xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12-2023. Các phân tích từ phía doanh nghiệp còn phát hiện mức tạp chất sắt trong điện cực dương của pin vượt ngưỡng cho phép, tiềm ẩn thêm nguy cơ giảm độ tin cậy và an toàn sản phẩm.

Tin liên quan

Mua pin dự phòng giá chỉ từ 60.000 đồng: Hiểm họa không ngờ

Mua pin dự phòng giá chỉ từ 60.000 đồng: Hiểm họa không ngờ

Nhiều người tiêu dùng vẫn tìm mua pin dự phòng không rõ nguồn gốc dù biết tiềm ẩn rủi ro cháy nổ, gây hư hỏng thiết bị cắm sạc

Pin dự phòng của hành khách bất ngờ phát nổ tại sân bay Tân Sơn Nhất

(NLĐO) – Pin dự phòng của một hành khách bỏ lại nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn nhất đã bất ngờ phát nổ.

Pin dự phòng dung lượng lớn có nhiều hàng nhái

Cách đây một năm, pin dự phòng có dung lượng trung bình khoảng 5.000 mAh đã được xem là lớn thì nay phổ biến là 10.000 mAh.

Bộ Công Thương nguy cơ cháy nổ pin dự phòng Pin sạc dự phòng Xiaomi tại Việt Nam thu hồi pin dự phòng
