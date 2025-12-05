Thu hơn 1.000 tỉ đồng với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ

Ngày 4-12, Cục Hải quan - Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề nhằm phổ biến những điểm mới liên quan thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Thông tư 51/2025/TT-BTC - quy định giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Khánh Huyền, Tổ trưởng Tổ Quản lý thuế - Ban Nghiệp vụ thuế hải quan, cho biết từ ngày 18-2, Quyết định 01/2025 của Thủ tướng chính thức có hiệu lực, chấm dứt việc miễn thuế GTGT đối với hàng hóa trị giá nhỏ gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Theo bà Huyền, đây là bước điều chỉnh quan trọng, giúp bảo đảm công bằng về thuế, chống thất thu và phù hợp với thông lệ quốc tế khi EU và nhiều nước như Anh, Úc, Singapore, Thái Lan… đã bỏ chính sách miễn thuế với hàng giá trị thấp.

Cục Hải quan - Bộ Tài chính họp báo chuyên đề chiều 4-12

Sau 8 tháng triển khai, chính sách mới đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Tính đến ngày 15-9, số thuế GTGT thu được từ hàng trị giá thấp gửi qua chuyển phát nhanh đạt 1.035 tỉ đồng, bổ sung đáng kể cho ngân sách trong bối cảnh nhu cầu bao quát toàn bộ nguồn thu và mở rộng cơ sở thuế ngày càng cấp thiết.

Theo Cục Hải quan, quy định mới đã khắc phục bất cập trước đây khi hàng nhập khẩu giá trị nhỏ được miễn thuế, còn hàng sản xuất trong nước phải chịu thuế đầy đủ. Nhờ đó, môi trường cạnh tranh giữa hàng sản xuất nội địa và hàng nhập khẩu trở nên bình đẳng hơn. Chính sách này cũng giúp hạn chế tình trạng cố ý chia nhỏ đơn hàng dưới định mức để né thuế - hành vi phổ biến trong thương mại điện tử xuyên biên giới thời gian qua.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Cục Hải quan đã triển khai hệ thống công nghệ thông tin mới - AVP-ECOM, phục vụ thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhóm 2 thuộc diện chuyển phát nhanh. Hệ thống này cho phép khai báo điện tử, tự động tính thuế, rút ngắn thời gian xử lý và giảm tải việc kiểm tra thủ công. Bà Huyền đánh giá AVP-ECOM giúp tăng sự minh bạch, chống thất thu và bảo đảm thu ngân sách, trong khi doanh nghiệp được hưởng lợi nhờ quy trình thông quan nhanh hơn.

Cục Hải quan khẳng định sẽ tiếp tục tối ưu hạ tầng số, tăng cường kiểm soát rủi ro, đồng thời tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp trong giai đoạn bùng nổ giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới.



