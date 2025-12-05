Thu hơn 1.000 tỉ đồng với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thu hơn 1.000 tỉ đồng với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ

Tin-ảnh: M.Chiến

Tính đến ngày 15-9, số thuế GTGT thu được từ hàng trị giá thấp gửi qua chuyển phát nhanh đạt 1.035 tỉ đồng

 Ngày 4-12, Cục Hải quan - Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề nhằm phổ biến những điểm mới liên quan thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Thông tư 51/2025/TT-BTC - quy định giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Khánh Huyền, Tổ trưởng Tổ Quản lý thuế - Ban Nghiệp vụ thuế hải quan, cho biết từ ngày 18-2, Quyết định 01/2025 của Thủ tướng chính thức có hiệu lực, chấm dứt việc miễn thuế GTGT đối với hàng hóa trị giá nhỏ gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Theo bà Huyền, đây là bước điều chỉnh quan trọng, giúp bảo đảm công bằng về thuế, chống thất thu và phù hợp với thông lệ quốc tế khi EU và nhiều nước như Anh, Úc, Singapore, Thái Lan… đã bỏ chính sách miễn thuế với hàng giá trị thấp.

Thu hơn 1.000 tỉ đồng với hàng nhập khẩu giá trị nhỏ - Ảnh 1.

Cục Hải quan - Bộ Tài chính họp báo chuyên đề chiều 4-12

Sau 8 tháng triển khai, chính sách mới đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Tính đến ngày 15-9, số thuế GTGT thu được từ hàng trị giá thấp gửi qua chuyển phát nhanh đạt 1.035 tỉ đồng, bổ sung đáng kể cho ngân sách trong bối cảnh nhu cầu bao quát toàn bộ nguồn thu và mở rộng cơ sở thuế ngày càng cấp thiết.

Theo Cục Hải quan, quy định mới đã khắc phục bất cập trước đây khi hàng nhập khẩu giá trị nhỏ được miễn thuế, còn hàng sản xuất trong nước phải chịu thuế đầy đủ. Nhờ đó, môi trường cạnh tranh giữa hàng sản xuất nội địa và hàng nhập khẩu trở nên bình đẳng hơn. Chính sách này cũng giúp hạn chế tình trạng cố ý chia nhỏ đơn hàng dưới định mức để né thuế - hành vi phổ biến trong thương mại điện tử xuyên biên giới thời gian qua.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Cục Hải quan đã triển khai hệ thống công nghệ thông tin mới - AVP-ECOM, phục vụ thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhóm 2 thuộc diện chuyển phát nhanh. Hệ thống này cho phép khai báo điện tử, tự động tính thuế, rút ngắn thời gian xử lý và giảm tải việc kiểm tra thủ công. Bà Huyền đánh giá AVP-ECOM giúp tăng sự minh bạch, chống thất thu và bảo đảm thu ngân sách, trong khi doanh nghiệp được hưởng lợi nhờ quy trình thông quan nhanh hơn.

Cục Hải quan khẳng định sẽ tiếp tục tối ưu hạ tầng số, tăng cường kiểm soát rủi ro, đồng thời tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp trong giai đoạn bùng nổ giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo