Thủ khoa sở hữu loạt công bố quốc tế, giành học bổng tiến sĩ tại Singapore

Ngày 9-11 tại Hà Nội, ĐH Phenikaa tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2025 cho 1.021 tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, dược sĩ. Trong đó, 1 thủ khoa đại học, 21 thủ khoa ngành, 15 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và 169 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.



Thủ khoa Lê Bá Luật hoàn thành toàn bộ chương trình đại học sau hơn 2 năm

Trong danh sách các sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, em Lê Bá Luật, sinh viên khóa 15 ngành Khoa học máy tính, Khoa Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, Trường Công nghệ thông tin, được vinh danh là thủ khoa của trường.

Từng đoạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn toán, Lê Bá Luật chọn ngành Khoa học máy tính của ĐH Phenikaa vì thấy sự khác biệt với nhiều trường ĐH khác. Ngay từ những năm đầu đại học, Luật đã được tham gia nghiên cứu khoa học, làm việc cùng giảng viên, dự hội nghị trong nước và quốc tế.

Lê Bá Luật đã nhận học bổng toàn phần tiến sĩ tại Singapore

Sau hơn hai năm học tại ĐH Phenikaa, nam sinh hoàn thành toàn bộ chương trình đại học, em dành thời gian thực tập và làm trợ lý nghiên cứu tại ĐH Quản lý Singapore.

Lê Bá Luật là tác giả chính của 6 công trình nghiên cứu khoa học được công bố tại các hội thảo và tạp chí quốc tế uy tín. Em đã giành học bổng toàn phần tiến sĩ tại Singapore và chuẩn bị cho hành trình du học của mình.

Thủ khoa Bùi Hạnh Nhung

Bùi Hạnh Nhung nhận bằng kỹ sư loại xuất sắc ngành Công nghệ vật liệu, trường Kỹ thuật, ĐH Phenikaa.

Nữ sinh là cựu học sinh trường THPT Đông Thành, Quảng Ninh. Khi lựa chọn trường vào đại học, Bùi Hạnh Nhung ấn tượng vì sự nhiệt tình của giảng viên ngành Công nghệ vật liệu, cộng thêm cơ hội học bổng lớn nên em đã quyết định lựa chọn ngành này.

Tốt nghiệp với điểm tổng kết (GPA) đạt 3.66/4, Nhung cũng là sinh viên đầu tiên của trường bảo vệ thành công đồ án với điểm 10, đặc biệt lại ở khối ngành kỹ thuật. Đồ án tốt nghiệp của Hạnh Nhung về một loại vật liệu mới - tổ hợp nanocomposite ứng dụng trong lĩnh vực chế tạo cảm biến, nhằm phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu trong thực phẩm.

Bùi Hạnh Nhung còn giành hàng loạt thành tích trong nghiên cứu khoa học. Ngay đề tài đầu tiên, nữ sinh đạt giải nhất Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường và giải khuyến khích cấp Bộ GD-ĐT. Em là chủ nhân giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2024, giải ba Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc, hai giải Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ cùng nhiều giải thưởng khác.

Bùi Hạnh Nhung có 4 công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín

Nữ sinh cũng có 4 công bố quốc tế, trong đó em là đồng tác giả 2 bài báo thuộc nhóm Q1 và 2 bài báo Q2 - nhóm uy tín nhất thuộc danh mục ISI. Các nghiên cứu của Hạnh Nhung đều xoay quanh các vật liệu để ứng dụng làm cảm biến.

Bùi Hạnh Nhung chia sẻ, ngành học của em khá khó và có phần khô khan, tuy nhiên cũng rất thú vị và hấp dẫn vì gắn liền với ý nghĩa thực tiễn trong đời sống con người.