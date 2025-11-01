HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Thứ "không muốn thấy" xuất hiện ở bờ biển Quảng Trị

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã lập tức giăng dây, gắn biển báo nguy hiểm tại khu vực bờ biển Quảng Trị ngay sau khi phát hiện

Ngày 1-11, Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết qua tuần tra địa bàn, lực lượng của đơn vị vừa phát hiện 8 vật liệu nổ nằm rải rác dọc bờ biển tỉnh Quảng Trị, đoạn qua xã Triệu Cơ.

Theo đó, 8 vật liệu nổ này đã rỉ sét, còn nguyên ngòi nổ, được phát hiện tại thôn 6, xã Triệu Cơ.

Thứ "không muốn thấy" vừa xuất hiện trên bờ biển Quảng Trị - Ảnh 1.

Vật liệu nổ được phát hiện ở bờ biển Quảng Trị sau mưa lớn

Trong đó, 5 vật liệu nổ đã được lực lượng chức năng khoanh vùng bảo vệ, cắm biển cảnh báo nguy hiểm; 3 vật liệu nổ còn lại đang nằm ngay chân sóng.

Đồn Biên phòng Triệu Vân đã liên hệ Đội rà phá bom mìn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để kiểm tra, có biện pháp xử lý.

Đồng thời, thông báo cho chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, cảnh báo nguy hiểm và tuyên truyền người dân không ra vào khu vực này.

Tin liên quan

2 vụ nổ kinh hoàng, 4 người thương vong: Lực lượng công binh dò tìm vật liệu nổ

2 vụ nổ kinh hoàng, 4 người thương vong: Lực lượng công binh dò tìm vật liệu nổ

(NLĐO) - Lực lượng công binh với các trang thiết bị chuyên dụng đã được huy động để rà soát, dò tìm vật liệu nổ tại khu vực xảy ra 2 vụ nổ liên tiếp làm 4 người thương vong, hư hỏng nhiều nhà dân

Phát hiện hai hầm đạn chứa gần 1.500 vật liệu nổ

(NLĐO)- Lực lượng chức năng phát hiện ở một khu đồi trồng tràm có hai hầm đạn cách nhau khoảng 15m, chứa gần 1.500 vật liệu nổ.

Phá vụ mua bán vật liệu nổ cực lớn tại Quảng Nam

(NLĐO) - Chiều nay, 14-8, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo công bố phá thành công chuyên án "Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ" cực lớn trên địa bàn tỉnh.

tỉnh Quảng trị vật liệu nổ Quân sự bờ biển Biên phòng Bộ Chỉ huy quân sự bờ biển Quảng Trị
