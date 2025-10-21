Thứ kỳ lạ giữa cánh đồng khiến ai cũng sững sờ ở Quảng Trị

Công an xã Kim Ngân cùng Kiểm lâm ra quân xử lý hàng loạt dụng cụ bẫy bắt chim trời

Ngày 21-10, tại cánh đồng bản Cửa Mẹc (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), Công an xã Kim Ngân phối hợp với Hạt Kiểm lâm địa phương - đã phát hiện, thu dỡ và tiêu hủy hàng loạt con cò giả cùng hàng loạt dụng cụ bẫy bắt chim trời trái phép.

Theo lực lượng chức năng, đây là thời điểm nhiều loài chim di cư tìm đến Quảng Trị tránh mưa bão, nên các đối tượng thường lợi dụng để giăng bẫy trên đồng ruộng, bãi cỏ, vùng sình lầy nhằm bắt chim hoang dã.

Các đối tượng săn bắt chim trời đã dùng độc chiêu là sử dụng các con cò giả để làm mồi nhử, kết hợp với bẫy dính hoặc bẫy sập, khiến nhiều loài chim quý bị mắc kẹt.

Theo Hạt Kiểm lâm Kim Ngân, hình thức bẫy này tuy đơn giản nhưng gây tác động lớn đến quần thể chim di cư và môi trường tự nhiên. Bởi vậy, mỗi mùa mưa bão, lực lượng chức năng đều phải ra quân kiểm tra, vì chỉ cần một khu ruộng bị giăng bẫy cũng có thể khiến hàng chục cá thể chim bị bắt, nhiều loài quý hiếm bị ảnh hưởng.

Công an xã Hải Lăng thu gom, tiêu hủy dụng cụ đánh bắt chim trời

Nhằm ngăn chặn tình trạng này, Công an xã Kim Ngân cùng Hạt Kiểm lâm đã tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, buôn bán động vật hoang dã.

Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh, hành vi săn bắt, giăng bẫy chim trời trái phép có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ động vật rừng và động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Ngày hôm qua (20-10), Công an xã Hải Lăng cũng đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức ra quân rà soát, thu gom, tiêu hủy hàng loạt công cụ đánh bắt động vật hoang dã. Cụ thể là lưới, chim giả, máy phát âm thanh giả tiếng chim dùng để đánh bắt chim trời.