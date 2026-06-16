Thủ môn 40 tuổi của Cabo Verde thành hiện tượng World Cup, tăng gần 5,5 triệu người theo dõi

Trong trận ra quân bảng H diễn ra ngày 15-6, Cabo Verde đã gây bất ngờ lớn khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0. Nhân vật nổi bật nhất chính là thủ môn kỳ cựu Josimar Jose Evora Dias, thường được biết đến với tên gọi Vozinha.

Ở tuổi 40, Vozinha có màn trình diễn xuất sắc với 7 pha cứu thua, liên tục từ chối những cơ hội ghi bàn của các chân sút Tây Ban Nha. Nhờ sự xuất sắc của người gác đền kỳ cựu, Cabo Verde bảo toàn được mành lưới và giành điểm số lịch sử trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Thông qua trận đấu này, họ còn tạo ra hai kỷ lục là số lần phạm lỗi ít nhất (1 lần/trận) và tỉ lệ nhận thẻ vàng/số lần phạm lỗi đạt 100%.

Kết quả này không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Cabo Verde mà còn giúp Vozinha trở thành tâm điểm chú ý trên toàn thế giới. Trước giờ bóng lăn, tài khoản Instagram của thủ môn này chỉ được truyền thông châu Âu ghi nhận từ 43.000 - 50.000 người theo dõi.

Tuy nhiên, ngay sau trận đấu, con số này tăng vọt lên 2 triệu người vào khoảng 2-3 giờ sau trận đấu. Tài khoản hiện tại của anh đã đạt đến mốc hơn 5,5 triệu người, biến Vozinha thành một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất tại World Cup 2026.

"Tôi đã làm việc cả cuộc đời để có được khoảnh khắc này, cho giấc mơ này. Rất nhiều thế hệ trước từng mơ về điều đó", Vozinha chia sẻ sau trận đấu với đài Fox.

Sự nổi tiếng bất ngờ của Vozinha phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của World Cup trong thời đại số, nổi bật bởi những nền tảng mạng xã hội, giúp cầu thủ có thể đổi đời Những cầu thủ vốn ít tên tuổi có thể trở thành hiện tượng chỉ sau một màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ.

Dù lượng người theo dõi tăng chóng mặt, điều quan trọng hơn với Vozinha là anh đã góp công mang về điểm số World Cup đầu tiên trong lịch sử cho Cabo Verde.

Với riêng Vozinha, trận hòa lịch sử trước Tây Ban Nha có thể sẽ được nhớ đến như khoảnh khắc biến một thủ môn 40 tuổi thành hiện tượng của World Cup 2026.