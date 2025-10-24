Thủ môn "việc nhẹ lương cao" Scott Carson giải nghệ ở tuổi 40

Trong sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, Scott Carson ra sân 526 trận cho các CLB và đội tuyển Anh. Anh từng khoác áo nhiều đội bóng danh tiếng như Leeds United, Liverpool, Aston Villa, Derby County và đặc biệt là Man City. Dù chỉ thi đấu vỏn vẹn… 2 trận trong vòng sáu năm cho Man City, anh vẫn được xem là một phần không thể thiếu trong hậu trường đội bóng.

Pep Guardiola đánh giá cao Scott Carson trong 6 mùa giải

Scott Carson khởi nghiệp tại Leeds và sau đó gia nhập Liverpool năm 2004 với vai trò dự bị trong chiến dịch vô địch Champions League. Anh từng khoác áo nhiều CLB khác nhau ở Anh và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi chuyển sang Man City năm 2019 trong vai trò thủ môn thứ ba. Quyết định ấy khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó anh là lựa chọn số một tại Derby County dưới thời HLV Frank Lampard.

Scott Carson thời cùng Liverpool vô địch Champions League 2005

Dù chỉ có hai lần ra sân cho City – một ở Premier League 2021 trước Newcastle (khi anh cản phá thành công cú phạt đền của Joe Willock) và một ở Champions League 2022 gặp Sporting Lisbon – Carson vẫn được Guardiola ca ngợi là "nhân vật có ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ".

Ederson coi Carson như người thầy, người anh lớn

"Scott rất quan trọng phía sau hậu trường. Anh ấy có mối quan hệ tuyệt vời với hai thủ môn Ederson và Zack Steffen. Anh không chỉ là đồng nghiệp mà còn như một người anh lớn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, truyền đạt kiến thức. Carson nói, mọi người đều lắng nghe", HLV người Tây Ban Nha từng chia sẻ.

Carson (áo xanh lá, giữa) ra sân 107 phút, giành 8 danh hiệu

Trên trang cá nhân, Carson xúc động viết: "Bóng đá đã cho tôi mọi thứ – kỷ niệm, tình bạn, và những khoảnh khắc tôi không bao giờ quên. Cảm ơn đồng đội, HLV, người hâm mộ và CLB đã đồng hành cùng tôi. Đó là một vinh dự lớn".

Carson từng có 4 lần bắt chính cho tuyển Anh, trong đó giữ sạch lưới ở trận ra mắt gặp Áo năm 2007, và góp mặt tại World Cup 2006.

Anh cũng sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng nể: 2 Champions League, 2 Siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup và 1 Community Shield cùng Liverpool và Man City.

Carson có 4 lần khoác áo tuyển Anh

Dù phần lớn thời gian ở Etihad chỉ ngồi dự bị, Carson vẫn "bỏ túi" vô số danh hiệu. Tính chi tiết, anh ra sân tổng cộng 107 phút và giành 8 danh hiệu, tức mỗi 15 phút có được một danh hiệu. Anh nhận tổng lương 7 triệu bảng trong vòng 6 mùa giải chỉ với vỏn vẹn 2 lần ra sân chính thức!