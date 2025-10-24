Thủ môn "việc nhẹ lương cao" Scott Carson giải nghệ ở tuổi 40

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thủ môn "việc nhẹ lương cao" Scott Carson giải nghệ ở tuổi 40

Đông Linh (theo DM)

(NLĐO) - Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp, thủ môn Scott Carson – cái tên quen thuộc với người hâm mộ Anh – tuyên bố giải nghệ ở tuổi 40.

Trong sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, Scott Carson ra sân 526 trận cho các CLB và đội tuyển Anh. Anh từng khoác áo nhiều đội bóng danh tiếng như Leeds United, Liverpool, Aston Villa, Derby County và đặc biệt là Man City. Dù chỉ thi đấu vỏn vẹn… 2 trận trong vòng sáu năm cho Man City, anh vẫn được xem là một phần không thể thiếu trong hậu trường đội bóng.

"Người hùng" Scott Carson giải nghệ ở tuổi 40 tại Man City - Ảnh 1.

Pep Guardiola đánh giá cao Scott Carson trong 6 mùa giải

Scott Carson khởi nghiệp tại Leeds và sau đó gia nhập Liverpool năm 2004 với vai trò dự bị trong chiến dịch vô địch Champions League. Anh từng khoác áo nhiều CLB khác nhau ở Anh và Thổ Nhĩ Kỳ trước khi chuyển sang Man City năm 2019 trong vai trò thủ môn thứ ba. Quyết định ấy khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó anh là lựa chọn số một tại Derby County dưới thời HLV Frank Lampard.

"Người hùng" Scott Carson giải nghệ ở tuổi 40 tại Man City - Ảnh 2.

Scott Carson thời cùng Liverpool vô địch Champions League 2005

Dù chỉ có hai lần ra sân cho City – một ở Premier League 2021 trước Newcastle (khi anh cản phá thành công cú phạt đền của Joe Willock) và một ở Champions League 2022 gặp Sporting Lisbon – Carson vẫn được Guardiola ca ngợi là "nhân vật có ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ".

"Người hùng" Scott Carson giải nghệ ở tuổi 40 tại Man City - Ảnh 3.

Ederson coi Carson như người thầy, người anh lớn

"Scott rất quan trọng phía sau hậu trường. Anh ấy có mối quan hệ tuyệt vời với hai thủ môn Ederson và Zack Steffen. Anh không chỉ là đồng nghiệp mà còn như một người anh lớn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, truyền đạt kiến thức. Carson nói, mọi người đều lắng nghe", HLV người Tây Ban Nha từng chia sẻ.

"Người hùng" Scott Carson giải nghệ ở tuổi 40 tại Man City - Ảnh 4.

Carson (áo xanh lá, giữa) ra sân 107 phút, giành 8 danh hiệu

Trên trang cá nhân, Carson xúc động viết: "Bóng đá đã cho tôi mọi thứ – kỷ niệm, tình bạn, và những khoảnh khắc tôi không bao giờ quên. Cảm ơn đồng đội, HLV, người hâm mộ và CLB đã đồng hành cùng tôi. Đó là một vinh dự lớn".

TIN LIÊN QUAN

Carson từng có 4 lần bắt chính cho tuyển Anh, trong đó giữ sạch lưới ở trận ra mắt gặp Áo năm 2007, và góp mặt tại World Cup 2006. 

Anh cũng sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng nể: 2 Champions League, 2 Siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup và 1 Community Shield cùng Liverpool và Man City.

"Người hùng" Scott Carson giải nghệ ở tuổi 40 tại Man City - Ảnh 5.

Carson có 4 lần khoác áo tuyển Anh

Dù phần lớn thời gian ở Etihad chỉ ngồi dự bị, Carson vẫn "bỏ túi" vô số danh hiệu. Tính chi tiết, anh ra sân tổng cộng 107 phút và giành 8 danh hiệu, tức mỗi 15 phút có được một danh hiệu. Anh nhận tổng lương 7 triệu bảng trong vòng 6 mùa giải chỉ với vỏn vẹn 2 lần ra sân chính thức!

Scott Carson được các ngôi sao như Erling Haaland, Ilkay Gundogan, Fernandinho gửi lời tri ân khi anh tuyên bố giải nghệ. Với sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm và tinh thần cống hiến, Scott Carson đã chứng minh rằng đôi khi, đóng góp thầm lặng cũng tạo nên một "huyền thoại" trong lòng đồng đội và người hâm mộ.

Tin liên quan

Việc nhẹ lương cao, thủ môn "siêu dị" Scott Carson lập siêu kỳ tích với Man City

Việc nhẹ lương cao, thủ môn "siêu dị" Scott Carson lập siêu kỳ tích với Man City

(NLĐO) – Ngay cả Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng không thể giành danh hiệu "nhanh như lấy đồ trong túi" như cách Scott Carson đã làm cùng với Man City sau khi đăng quang Siêu cúp châu Âu 2023.

Man City chiêu mộ James Trafford, Pep Guardiola lập kỷ lục khó tin của giới cầm quân

(NLĐO) - Man City hỏi mua thủ môn do chính mình đào tạo, khi đưa James Trafford quay lại sân Etihad sau 2 năm với mức giá kỷ lục của làng bóng Anh.

Man City thắng 5 trận liên tiếp, CĐV tiếc nuối khi sắp mất De Bruyne

(NLĐO) – Ngôi sao sắp mãn hạn hợp đồng Kevin de Bruyne ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại Wolverhampton để vươn lên vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh.

Pep Guardiola Liverpool giải nghệ Man City thủ môn Scott Carson
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo