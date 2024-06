Thu ngân sách từ xổ số ước tăng mạnh

Trong đó, thu nội địa ước đạt 757.500 tỉ đồng, bằng 52,4% dự toán, tăng 16,8% so cùng kỳ và thu từ dầu thô ước đạt 24.700 tỉ đồng, bằng 53,6% dự toán, giảm 5,5% so với cùng kỳ.



Trong khi đó, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt tới 25.500 tỉ đồng, bằng 59,3% dự toán và tăng 18,7% so cùng kỳ. Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh số thu nội địa đạt khá trong 5 tháng đầu năm so dự toán và tăng so cùng kỳ đã phản ánh tác động nền kinh tế phục hồi. Bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí tác động tích cực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp và số thu nộp NSNN.

Về chi NSNN, tổng chi tháng 5 ước đạt 140.100 tỉ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu ước đạt 656.700 tỉ đồng, bằng 31% dự toán năm và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên 460.500 tỉ đồng, chi đầu tư phát triển 148.300 tỉ đồng, chi trả nợ lãi 47.500 tỉ đồng.