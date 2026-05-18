Thu nhập tiền tỉ từ mô hình nuôi cá chình

Ông Nguyễn Hữu Ánh (ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), người nhiều năm liền được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc, cho biết gia đình vừa "bỏ túi" hơn 1,2 tỉ đồng sau khi thu hoạch cá chình từ 2 ao nuôi theo chuẩn VietGAP. Ngoài ra, gia đình ông còn 40 ao nuôi cá chình và cá bống tượng sắp thu hoạch. Nhờ làm ăn hiệu quả, ông Ánh còn được nhiều người địa phương gọi vui là "vua cá chình" ở Cà Mau.
Hiện nay, cá chình loại 1 (từ 1 kg/con trở lên) được thương lái đến tận ao thu mua với giá 540.000 đồng/kg, loại 2 (700 - 990 g/con) 420.000 đồng/kg. Cá chình được giá giúp nhiều hộ nuôi ở ĐBSCL ổn định sản xuất và cuộc sống gia đình.
Bình luận (0)