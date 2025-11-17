Thủ phạm gây yếu sinh lý ở quý ông ít ai ngờ

Ngày 17-11, TS-BS Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết gần đây, tại trung tâm tiếp nhận nhiều nam giới đến khám trong tình trạng ham muốn giảm, cương kém dù cơ thể không mắc bệnh lý thực thể.

Giảm chức năng tình dục vì stress

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân (34 tuổi) đến khám vì mất ham muốn, cương thất thường vì "nghĩ quá nhiều" mỗi khi gần vợ như sợ làm vợ thất vọng, sợ không đạt cực khoái, sợ bị đánh giá.

TS-BS Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, tư vấn cho bệnh nhân

Qua thăm khám, xét nghiệm, kết quả cho thấy testosterone giảm ngưỡng thấp, cortisol buổi sáng cao, tiền đái tháo đường, ngủ 4-5 giờ/ đêm. Bác sĩ chẩn đoán anh bị rối loạn cương do stress và rối loạn nội tiết thứ phát.

Anh được điều chỉnh nội tiết, giấc ngủ, luyện tập thể dục 30 phút/ngày kết hợp liệu pháp tâm lý nhận thức hành vi (Cognitive Behavioral Therapy – CBT). Sau 6 tuần, testosterone tăng lên 15.3 nmol/L, tình trạng cương cải thiện rõ, bệnh nhân chia sẻ "đầu óc trống hơn, cảm xúc tự nhiên hơn".

Trường hợp thứ 2 là một kỹ sư 29 tuổi xuất tinh trong vòng một phút dù sức khỏe bình thường. Anh cho biết mỗi lần quan hệ đều cảm thấy ám ảnh phải "làm thật tốt" khiến mỗi cuộc yêu như một bài kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm cho thấy testosterone bình thường, cortisol tăng, thang điểm stress cao. Anh cũng được chẩn đoán xuất tinh sớm thứ phát do rối loạn lo âu – overthinking.

Bệnh nhân được sử dụng thuốc kết hợp tư vấn tâm lý, kỹ thuật "stop-start" kết hợp liệu pháp thư giãn cơ thể. Sau 3 tháng, thời gian xuất tinh kéo dài lên trung bình 6 phút, giảm stress, cải thiện mối quan hệ vợ chồng.

Tinh thần cũng cần được chăm sóc

Theo BS Duy, tình dục vốn là sự hòa phối giữa tâm lý, thần kinh, nội tiết. Nhưng khi lo lắng xuất hiện "mình có đủ tốt không?", "nếu thất bại thì sao?", não chuyển sang chế độ cảnh báo, giải phóng adrenaline và cortisol, làm co mạch và giảm máu đến dương vật. Nhiều nghiên cứu quốc tế ghi nhận phần lớn nam giới rối loạn cương tạm thời đều bị chi phối bởi suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến mất kết nối cảm xúc ngay trong khoảnh khắc cần sự thả lỏng nhất.

"Nam giới vừa quan hệ vừa "giám sát bản thân" có nguy cơ rối loạn cương cao gấp đôi so với người biết buông lỏng. Áp lực phải thể hiện bản lĩnh khiến nhiều đàn ông biến tình dục thành cuộc thi. Càng cố gắng, họ càng thất bại vì não luôn ở trạng thái cảnh giác. Đây là mồi lửa của vòng xoáy stress, thất bại, ám ảnh, dẫn tới rối loạn cương mang yếu tố tâm lý" - BS Duy chia sẻ.