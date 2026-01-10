Thu phí khi đổi tiền lì xì Tết, coi chừng vi phạm pháp luật

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều dịch vụ thu phí để đổi tiền lì xì Tết có mệnh giá nhỏ như 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng...

Điển hình, một tài khoản TikTok đăng thông tin với nội dung: "Em nhận đổi tiền mới, giao tận nơi, bao nhiêu cũng đổi. Càng cận Tết phí càng cao". Khi được người dùng hỏi chi tiết về mức phí, chủ tài khoản này cho biết phí dịch vụ là 10% trên tổng số tiền khách hàng muốn đổi.

Một tài khoản thông báo phí đổi tiền lì xì Tết

Phân tích vấn đề này, luật sư Lê Quang Vũ – Giám đốc Công ty Luật Công Bình, Đoàn luật sư TPHCM – cho biết theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, việc đổi tiền cũ sang tiền mới được thực hiện khi đồng tiền bị rách, nát, không đủ điều kiện lưu thông.

Theo Điều 6, Thông tư số 25/2013/TT-NHNN ngày 2-12-2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nêu rõ: "Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi có trách nhiệm thực hiện việc thu, đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ".

Đồng thời, theo Điều 12, Điều 13 Thông tư số 25/2013/TT-NHNN chỉ có Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng,... mới được phép thực hiện hoạt động thu đổi tiền và chỉ thu đổi đối với tiền không đủ điều kiện lưu thông. Do đó, đối với việc một cá nhân nào đó có hành vi đổi tiền mới để kiếm lợi và tiền đó vẫn còn giá trị lưu thông thì cá nhân đó đang vi phạm pháp luật.

Theo luật sư Vũ, các trường hợp đổi tiền điển hình như đổi tiền lì xì, hiện tại pháp luật không có quy định cấm nếu được thực hiện đổi ngang giá, trao đổi với nhau.

Luật sư Lê Quang Vũ, Giám đốc Công ty Luật Công Bình, Đoàn luật sư TPHCM

Tuy nhiên, khi thực hiện đổi tiền với mục đích hưởng lợi thông qua việc thu phần trăm phí đối với số tiền cần đổi thì có thể được xem là hành vi "Thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật" và có thể bị xử phạt theo quy định tại khoản 5, Điều 30 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, mức phạt từ 20 - 40 triệu đồng đối với cá nhân; còn đối với tổ chức sẽ nhân 2 lần mức phạt là từ 40 - 80 triệu đồng.

Ngoài ra, việc đổi tiền lì xì Tết có thu phí chênh lệch như trên sẽ có nguy cơ dẫn đến những biến tướng vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp việc đổi tiền có dấu hiệu lừa đảo, tráo tiền giả hoặc chiếm đoạt tài sản, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Vũ cũng lưu ý người dân khi đổi tiền tại các điểm tự phát còn đối mặt với nguy cơ bị lừa chuyển khoản nhưng không nhận được tiền hoặc nhận tiền giả hoặc các trường hợp khác mà không thể lường trước được.