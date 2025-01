Thu phí "lụi" ô tô ở TP HCM: Góc khuất nào còn tồn tại?

Sau phản ánh của Báo Người Lao Động, tình trạng thu phí đỗ xe trái phép (thu phí lụi) tại một số tuyến đường trung tâm TP HCM đã giảm đáng kể, đem lại sự hài lòng cho nhiều người dân và tài xế.

Khu vực đường Hồ Huấn Nghiệp vẫn còn nhiều xe ô tô không đậu đúng trong ô thu phí; vẫn xuất hiện các đối tượng trước đây từng thu phí lụi

Ngày 9-1, tại khu vực quanh công trường Mê Linh và đường Hồ Huấn Nghiệp, các ô tô đỗ vào những ô quy định có thu phí. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp xe chưa tuân thủ đúng vị trí, và xuất hiện những đối tượng từng tham gia thu phí lụi.

Ngược lại, trên đường Ngô Đức Kế, tình trạng thu phí đỗ xe trái phép đã hoàn toàn chấm dứt. Các phương tiện được sắp xếp ngay ngắn trong các ô đậu xe thu phí hợp lệ.

Đường Đông Du cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Nhiều người dân tại đây cho biết các đối tượng thu phí lụi từng hoạt động mạnh đã không còn xuất hiện.

Chị Võ Ngọc Trâm (ngụ quận 3) chia sẻ: "Trước đây, mỗi lần đỗ xe tại đường Đông Du, tôi phải trả 50.000 đồng cho các đối tượng thu phí lụi. Nhưng hơn một tuần nay, tôi không còn thấy họ xuất hiện. Cảm giác rất an tâm và không bị làm phiền nữa."

Anh Nguyễn Minh Tuấn (32 tuổi, tài xế công nghệ) cũng bày tỏ sự hài lòng: "Tôi thường xuyên đón khách tại khu vực này. Trước đây, bị thu phí lụi hoài, có khi phải trả đến 70.000 đồng dù chỉ dừng xe vài phút. Bây giờ, thấy xe nào cũng đậu đúng quy định, không còn ai chèo kéo, tôi cảm thấy rất thoải mái và dễ dàng làm việc hơn."

Nhiều tuyến đường trung tâm TP HCM đã hết nạn thu phí lụi - CLIP: NGỌC QUÝ

Tuy nhiên, trong lúc phóng viên Báo Người Lao Động tác nghiệp tại khu vực đường Đông Du, một phụ nữ đi xe ô tô màu trắng sau khi đỗ xe đã yêu cầu phóng viên xóa toàn bộ ảnh chụp. Đồng thời, một bảo vệ gần đó còn chen lời: "Đập máy nó đi." Hành vi này cho thấy vẫn còn những cá nhân chưa sẵn sàng hợp tác hoặc chấp nhận sự thay đổi tích cực.

Tại đường Phan Chu Trinh (phường Bến Thành), các đối tượng thu phí lụi cũng đã biến mất. Thay vào đó, lực lượng Thanh niên Xung phong (TNXP) đã triển khai thu phí đỗ xe qua ứng dụng MyParking, giúp người dân dễ dàng sử dụng dịch vụ và đảm bảo tính minh bạch.

Tương tự, tại đường Tản Đà (phường 11, quận 5), tình trạng chèo kéo khách để thu phí trái phép cũng không còn diễn ra.

Ông Phạm Trung Trực, Chủ tịch UBND phường 11, quận 5, cho biết Công an quận 5 đã tiến hành kiểm tra và xử lý các vi phạm sau khi nhận được thông tin phản ánh từ Báo Người Lao Động. "Chúng tôi đã làm việc với lực lượng TNXP để tăng cường giám sát. Khi phát hiện đối tượng lạ mặt có dấu hiệu vi phạm, công an sẽ được thông báo và can thiệp ngay" - ông Trực nhấn mạnh.

Những chuyển biến tích cực tại các tuyến đường trung tâm TP HCM không chỉ phản ánh hiệu quả của sự vào cuộc từ các cơ quan chức năng, mà còn là tín hiệu đáng mừng cho một môi trường đô thị minh bạch, văn minh và an toàn hơn.



Một số hình ảnh các tuyến đường có thu phí sau phản ánh của Báo Người Lao Động:

Khu vực đường Đông Du đã không còn thấy xuất hiện các đối tượng thu phí lụi

Lực lượng TNXP thực hiện nhiệm vụ trên đường Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1

Khu vực đường Đông Du

Khu vực đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé cũng không còn thấy xuất hiện bóng dáng của nhiều đối tượng thu phí lụi

Từ phản ánh Báo Người Lao Động, bắt nhóm dùng ma túy Công an quận 3 (TP HCM) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Nam (SN 1982), Phạm Minh Nhựt (SN 1996), Kinh Ngọc Duy Tính (SN 2005), và Tô Văn Khương (SN 1992) để điều tra tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, Báo Người Lao Động phản ánh tình trạng chiếm dụng lòng đường để giữ xe trái phép trên đường Sư Thiện Chiếu (phường Võ Thị Sáu). Công an quận 3 đã kiểm tra và mời Nguyễn Thành Vũ (SN 1980) cùng Nguyễn Văn Phương (SN 1965) lên làm việc. Cả hai bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng mỗi người vì hành vi chiếm dụng lòng đường, hè phố. Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an quận 3 yêu cầu nhân viên các quán trên tuyến đường cam kết không tái phạm và test ma túy. Kết quả phát hiện Nguyễn Thái Nam, nhân viên quán lẩu cá kèo, dương tính với ma túy. Nam và các đối tượng liên quan gồm Nhựt, Tính, Khương bị triệu tập. Qua khai thác, họ thừa nhận đã cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.