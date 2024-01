Thu Trang - Tiến Luật chuẩn bị gởi "món quà" đến khán giả

Đến hẹn lại lên, đến gần Tết Nguyên Đán, Thu Trang - Tiến Luật lại phát hành một web-drama mang đậm không khí Xuân để phục vụ khán giả. Trong phần 7 của loạt phim "Tết đến rồi về nhà thôi", ngoài Thu Trang - Tuấn Luật, vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt còn có nghệ sĩ Phi Phụng, Phát La, Susu Trần Gia Huy…



Diễn viên Thu Trang duyên dáng trong bộ áo dài

Cô hóa thân vai Trang trong phim

Diễn viên Tiến Luật vào vai Luật trong phim

Vẻ đẹp dịu dàng của Puka

Puka tham gia phim của đàn chị

Sau phim "Gia đình là số 1", Gin Tuấn Kiệt luôn gọi Thu Trang - Tiến Luật là ba mẹ

Vợ chồng son Puka - Gin Tuấn Kiệt

Gia đình hạnh phúc của Thu Trang - Tiến Luật

Phim do Nguyễn Nhật Trung (Trung Lùn) đạo diễn, được sản xuất bởi C13 Studio. Ca khúc chủ đề của phim mang tên "Tết over dzui" do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác và thể hiện.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện hài hước của gia đình bà Năm trong ngày Tết. Theo đó, vợ chồng Trang - Luật từ thành phố về quê nhà ăn Tết, trên tay Luật ôm chậu mai quý.

Hàng xóm hỏi mua mai giá cao nên Trang bán mà không biết rằng chồng mình giấu tiền thưởng Tết dưới chậu mai. Khi biết chuyện, hai vợ chồng vội vã tìm mua lại chậu mai dẫn đến chuyện dở khóc, dở cười.

"Mỗi lần làm "Tết đến rồi về nhà thôi", tôi cảm giác không khí mùa Xuân đang đến rất gần. Qua một năm bận rộn, tôi nhìn lại và rút ra cho bản thân những bài học, trải nghiệm quý giá. Tôi cho rằng mỗi thứ đến với mình trong cuộc sống đều có giá trị riêng nên mình cứ bình thản, vui vẻ đón nhận.

Năm qua, vợ chồng tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương, ủng hộ từ khán giả dành cho. Vậy nên, việc sản xuất "Tết đến rồi về nhà thôi 7" và phát sóng trên YouTube cũng là món quà mà chúng tôi muốn gửi đến khán giả. Chúc mọi người gặp nhiều may mắn và có một mùa xuân ấm áp, sẻ chia" - Thu Trang bày tỏ.

Thu Trang tiết lộ cô rất quý vợ chồng Gin Tuấn Kiệt - Puka. Từ sau khi đóng chung phim "Gia đình là số 1" bản Việt hóa thì Gin Tuấn Kiệt thường gọi vợ chồng cô là ba mẹ. Còn với Puka, Thu Trang quý vì đã quen biết từ lâu.

"Puka và Gin Tuấn Kiệt là những đứa em dễ thương, nhiệt tình và luôn sẵn sàng hỗ trợ vợ chồng tôi trong chuỗi phim "Tết đến rồi về nhà thôi". Các bạn khá dễ thương, vợ chồng tôi rất quý cả hai em" - Thu Trang trải lòng.

Nghệ sĩ Phi Phụng