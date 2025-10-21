HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Thu Trang và Hồng Ánh "già nua" khác thường

Minh Khuê

(NLĐO) – Thu Trang cùng Hồng Ánh hóa thân hai chị em tạo hình "tóc bạc da mồi" trong phim "Ai thương ai mến".

“Ai thương ai mến” hé lộ các diễn viên gồm Thu Trang, Trâm Anh, Hồng Ánh, Võ Điền Gia Huy, Lê Hào.

Nhà sản xuất "Ai thương ai mến" ngày 21-10 tung hình ảnh, video clip đầu tiên của phim. Lấy bối cảnh miền Tây những năm 1960 đầy hoài niệm, phim tái hiện cuộc đời nhiều thăng trầm của một người phụ nữ.

Thu Trang và Hồng Ánh già nua khác thường - Ảnh 1.

Tạo hình của Thu Trang khi về già

Video clip đầu tiên của "Ai thương ai mến"

Trong poster đầu tiên, Thu Trang xuất hiện tạo hình tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt đượm buồn.

Thu Trang cho biết đây là dự án tâm huyết được cô ấp ủ từ lâu. Bộ phim không chỉ tái hiện vẻ đẹp sông nước miền Tây Nam Bộ mà còn khắc họa chân dung con người nơi đây – mộc mạc, bình dị nhưng chứa đựng chiều sâu tình cảm và giá trị nhân văn.

Ngoài Thu Trang, trong video clip đầu tiên, Hồng Ánh cũng xuất hiện tạo hình "già nua" không kém cạnh. Cả hai được hé lộ là chị em. Các diễn viên còn lại có Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, bé Lê Hào.

Thu Trang biến hóa từ trẻ đến già, khắc họa cuộc đời thăng trầm của một người phụ nữ

Bối cảnh sông nước, những cánh rừng tràm bao la, nhà tranh bình dị với những con người hiền hậu, quây quần, vui vẻ trong không khí ấm áp của tình làng nghĩa xóm. Những hình ảnh áo bà ba dung dị, bến nước, con thuyền gợi lên ký ức thân quen với rất nhiều thế hệ gia đình người Việt.

Thu Trang và Hồng Ánh già nua khác thường - Ảnh 2.

Bối cảnh phim là rừng tràm bạt ngàn

Thu Trang và Hồng Ánh già nua khác thường - Ảnh 3.

Ngôi nhà giữa một bên là sông nước, một bên là đồng ruộng

Thu Trang và Hồng Ánh già nua khác thường - Ảnh 4.

Thu Trang và Hồng Ánh già nua khác thường - Ảnh 5.

Thu Trang và Hồng Ánh già nua khác thường - Ảnh 6.

Tạo hình Võ Điền Gia Huy

Thu Trang và Hồng Ánh già nua khác thường - Ảnh 7.

Trâm Anh vai em gái nhân vật Thu Trang lúc trẻ

Thu Trang và Hồng Ánh già nua khác thường - Ảnh 8.

Thu Trang và Hồng Ánh già nua khác thường - Ảnh 9.

Thu Trang và Hồng Ánh già nua khác thường - Ảnh 10.

Thu Trang và Hồng Ánh già nua khác thường - Ảnh 11.

Hồng Ánh và Thu Trang tạo hình lúc già

Thu Trang và Hồng Ánh già nua khác thường - Ảnh 12.

Phim cũng đánh dấu màn tái hợp thú vị của Võ Điền Gia Huy và Trâm Anh. Cả hai diễn hai nhân vật đối đầu nhau trong phim "Tử chiến trên không" và lần tái hợp này là một hình ảnh mới, tình huống mới.

Chỉ với 60 giây đầu tiên, phim lướt qua hành trình cuộc đời của nhân vật do Thu Trang đảm nhiệm, từ thời thanh xuân gắn bó với nhân vật em gái do Trâm Anh thủ vai, đến lúc mang thai và cuối cùng là hình ảnh lúc về già bên cạnh em gái do Hồng Ánh đóng.

Đây có lẽ là một bước ngoặt lớn của nữ diễn viên, khi cô phải hóa thân qua nhiều giai đoạn khác nhau để khắc họa những chuyển biến tinh tế trong tâm lý nhân vật.

Phim "Ai thương ai mến" do Thu Trang đạo diễn, dự kiến khởi chiếu vào 1-1-2026. Trước đó, Thu Trang đã từng thành công với tác phẩm do chính cô đạo diễn, diễn xuất và làm nhà sản xuất "Nụ hôn bạc tỷ".

Hồng Ánh Thu Trang Trâm Anh Diễn viên Võ Điền Gia Huy Ai thương ai mến
