Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm, làm việc tại New Caledonia

Từ ngày 13 đến 15-12, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban, dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại New Caledonia - vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở tây nam Thái Bình Dương. Tham gia Đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney - Úc Nguyễn Thanh Tùng và ông Jean-Pierre Dinh, lãnh sự danh dự Việt Nam tại New Caledonia.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và các vị đại diện chụp ảnh lưu niệm trước tòa nhà truyền thống của người Kanax sau lễ đón theo phong tục địa phương

Ngày 13-12, ngay sau khi đặt chân đến New Caledonia, sau lễ đón tiếp theo phong tục địa phương, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã có các cuộc gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo địa phương, gồm: Ông Louis le Franc, Cao ủy Pháp tại New Caledonia; ông Eloi Gowe, Chủ tịch Thượng viện phong tục; ông Louis Mapou, Chủ tịch chính quyền; bà Sonia Lagarde, Thị trưởng TP Nouméa; bà Veylma Falaeo, Chủ tịch Nghị viện New Caledonia; ông Gil Brial, Phó Chủ tịch thứ 2 Nghị viện lãnh thổ miền Nam; thăm trụ sở và làm việc với ông David Guyenne, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp New Caledonia, và tọa đàm với các doanh nghiệp thành viên.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, đây là chuyến thăm thứ 2 của một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam tới New Caledonia với tư cách là Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Chuyến thăm New Caledonia lần này nhằm triển khai Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp được thiết lập tháng 10 vừa qua trong chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm, là dịp kết nối các ưu tiên của cả hai nước tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có hợp tác địa phương, thông qua cộng đồng người Việt tại New Caledonia.

Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Pháp, trong đó có các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp như New Caledonia.

Thứ trưởng đánh giá cao tiềm năng kinh tế của New Caledonia tại khu vực tây nam Thái Bình Dương và mong muốn cùng các đối tác New Caledonia xác định những dự án và nội dung cụ thể để thúc đẩy hợp tác kinh tế hai bên, tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, cũng như trong các lĩnh vực tiềm năng như khai thác khoáng sản, nuôi trồng thủy hải sản, du lịch, hợp tác trên các lĩnh vực phát triển tài nguyên biển, nông học…

Thứ trưởng vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt đã hòa nhập tốt vào sở tại, có vị trí trong xã hội và có đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương; cho rằng cộng đồng người Việt chính là tài sản quý và là cầu nối quan trọng cho quan hệ giữa Việt Nam và New Caledonia. Bà mong chính quyền New Caledonia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương cũng như cho hoạt động của Lãnh sự danh dự Việt Nam, ông Jean-Pierre Dinh.

Cao ủy Pháp và đại diện các cấp chính quyền New Caledonia đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam trên thế giới. Lãnh đạo New Caledonia nhất trí cao độ hai bên sẽ cùng nhau thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà New Caledonia và Việt Nam có thế mạnh và nhu cầu.

Các cấp chính quyền sở tại bày tỏ quan tâm đặc biệt đến việc thúc đẩy các hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, khai thác khoáng sản, y tế, kết nối địa phương và hợp tác liên Nghị viện; cho biết đây cũng là những vấn đề New Caledonia muốn được hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ các hợp tác quốc tế cũng như trong khối Pháp ngữ.

Đại diện nhà nước Pháp và các cấp chính quyền cũng dành thiện cảm và đánh giá cao về cộng đồng người Việt tại New Caledonia, cho rằng đây là một cộng đồng đoàn kết, chăm chỉ và có đóng góp tốt cho sự phát triển của sở tại, tạo được nhiều công ăn việc làm cho người bản địa và là nhân tố tiềm năng đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị Pháp - Việt; nhất trí sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt có các hoạt động duy trì, bảo tồn văn hóa, mở lớp dạy tiếng Việt và xây dựng các tủ sách tiếng Việt… để cộng đồng gần gũi với quê hương hơn.

Tại cuộc Tọa đàm được tổ chức tại trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp New Caledonia, các doanh nghiệp New Caledonia bày tỏ quan tâm đến hợp tác với Việt Nam, mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kết nối giao thương với New Caledonia. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã dành thời gian giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư, ưu tiên phát triển của Việt Nam hiện nay và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện, chia sẻ kinh nghiệm với New Caledonia trong phát triển du lịch, nông nghiệp và chế biến nông sản.

Một số hình ảnh chuyến công tác của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng:

Bà Veronique Roger-Lacan, Đại sứ Pháp phụ trách Thái Bình Dương tại New Caledonia (bìa trái) ra sân bay đón Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hội đàm với Cao ủy Louis le Franc

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ ông Eloi Gowe - Chủ tịch Thượng viện phong tục

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gặp ông Louis Mapou - Chủ tịch chính quyền New Caledonia

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tặng quà lưu niệm cho bà Veylma Falaeo - Chủ tịch Nghị viện New Caledonia

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và Đoàn công tác đến làm việc với bà Sonia Lagarde - Thị trưởng thành phố Nouméa.

Đoàn làm việc với ông Gil Brial - Phó Chủ tịch thứ 2 Nghị viện lãnh thổ miền Nam

Tọa đàm tại Phòng Thương mại và Công nghiệp New Caledonia.