Buổi gặp gỡ diễn ra ngày 7-9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Síp của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

1.Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Síp. Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Cuộc gặp có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Ý kiêm nhiệm Cộng hòa Síp Dương Hải Hưng, ông George Christofides - Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Síp, cùng gần 40 đại diện hội đoàn người Việt.

Đại sứ Dương Hải Hưng cho biết cộng đồng người Việt tại đây hình thành từ năm 2013, hiện có khoảng 6.000 người sinh sống chủ yếu ở các thành phố lớn như Nicosia, Limassol và Paros. Kiều bào hội nhập vào đời sống sở tại và được chính quyền Síp ghi nhận. Những năm qua, cộng đồng tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, thiện nguyện, hưởng ứng các phong trào do trong nước phát động. Năm 2024, bà con đã quyên góp 20.000 euro hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả bão Yagi.

Ông Nguyễn Đức Mạnh, Chủ tịch Ban Quản trị cộng đồng người Việt tại Síp, cùng các lãnh đạo hội đoàn báo cáo với đoàn công tác về hoạt động của cộng đồng thời gian qua. Các hội như Ban Thiện nguyện, Ban Văn hóa - Văn nghệ, Hội đồng hương Hải Dương, Hội Cộng đồng người lao động Việt Nam tại Síp… đã trở thành chỗ dựa, gắn kết bà con, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt, đồng thời là cầu nối giữa kiều bào với Đại sứ quán và chính quyền sở tại.

Tại buổi gặp, nhiều đại diện khẳng định dù ở xa, bà con luôn dõi theo tình hình trong nước, tự hào về vị thế của đất nước và cảm động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng ở nước ngoài.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của cộng đồng, đặc biệt khi nhiều người Việt đã vượt qua khó khăn ban đầu, ổn định cuộc sống và khẳng định được vị trí tại xã hội Síp. Thứ trưởng mong muốn bà con tiếp tục tuân thủ pháp luật sở tại, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, phát huy đoàn kết để xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Bà nhấn mạnh việc giữ gìn tiếng Việt và truyền thống văn hóa trong các gia đình để thế hệ sau luôn gắn bó với quê hương. Thứ trưởng cũng thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến quyền, lợi ích chính đáng của kiều bào, ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi để bà con gắn bó với đất nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tặng sách tiếng Việt cho bà con người Việt tại Cộng hòa Síp. Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Thứ trưởng mời kiều bào tham dự các sự kiện thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức như chương trình Xuân Quê hương, Giỗ Tổ Hùng Vương, các chuyến thăm Trường Sa, trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào và lớp tập huấn dạy tiếng Việt. Nhân dịp này, Thứ trưởng trao tặng cộng đồng bộ giáo trình giảng dạy tiếng Việt, sách lịch sử, văn hóa cùng cờ Tổ quốc để phục vụ các hoạt động cộng đồng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng đã đến thăm trụ sở Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Síp. Ông George Christofides, người giữ cương vị này từ năm 2012, bày tỏ vinh dự được đón đoàn. Ông cho biết luôn nỗ lực làm cầu nối giữa cộng đồng với chính quyền sở tại, hỗ trợ pháp lý, đồng hành trong các hoạt động quảng bá văn hóa và phối hợp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng ghi nhận và trân trọng tình cảm gắn bó của ông Christofides với Việt Nam. Bà cho rằng với nhiều sáng kiến và hoạt động thiết thực, ông đã góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Síp ngày càng phát triển thực chất, đồng thời dành sự quan tâm tận tình với cộng đồng người Việt, được bà con quý trọng.

Kết thúc chuyến công tác, đoàn đã thăm một số cơ sở kinh doanh tiêu biểu của kiều bào. Thứ trưởng đánh giá cao sự năng động, nhạy bén trong làm ăn, khuyến khích bà con tích cực tiêu thụ, quảng bá hàng Việt tại thị trường sở tại.

Một số hình ảnh do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp:

Bộ sách tiếng Việt, quà tặng của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng dành tặng cho bà con cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Síp

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của kiều bào

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện cộng đồng



Đoàn công tác đến thăm tại trụ sở của Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Cộng hòa Síp

Đoàn đến thăm cửa hàng kinh doanh của kiều bào tại Cộng hòa Síp

Chị Đặng Hồng Vân tặng Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bức tranh