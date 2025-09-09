HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thứ trưởng Ngoại giao thăm cửa hàng của người Việt tại Cộng hòa Síp

Dương Ngọc

(NLĐO)- Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ kiều bào tại Thủ đô Nicosia nhân dịp Việt Nam - Síp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Buổi gặp gỡ diễn ra ngày 7-9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Síp của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Thứ trưởng Ngoại giao thăm cửa hàng của người Việt tại Cộng hòa Síp- Ảnh 1.

1.Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Síp. Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Cuộc gặp có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Ý kiêm nhiệm Cộng hòa Síp Dương Hải Hưng, ông George Christofides - Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Síp, cùng gần 40 đại diện hội đoàn người Việt.

Đại sứ Dương Hải Hưng cho biết cộng đồng người Việt tại đây hình thành từ năm 2013, hiện có khoảng 6.000 người sinh sống chủ yếu ở các thành phố lớn như Nicosia, Limassol và Paros. Kiều bào hội nhập vào đời sống sở tại và được chính quyền Síp ghi nhận. Những năm qua, cộng đồng tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, thiện nguyện, hưởng ứng các phong trào do trong nước phát động. Năm 2024, bà con đã quyên góp 20.000 euro hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả bão Yagi.

Ông Nguyễn Đức Mạnh, Chủ tịch Ban Quản trị cộng đồng người Việt tại Síp, cùng các lãnh đạo hội đoàn báo cáo với đoàn công tác về hoạt động của cộng đồng thời gian qua. Các hội như Ban Thiện nguyện, Ban Văn hóa - Văn nghệ, Hội đồng hương Hải Dương, Hội Cộng đồng người lao động Việt Nam tại Síp… đã trở thành chỗ dựa, gắn kết bà con, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt, đồng thời là cầu nối giữa kiều bào với Đại sứ quán và chính quyền sở tại.

Tại buổi gặp, nhiều đại diện khẳng định dù ở xa, bà con luôn dõi theo tình hình trong nước, tự hào về vị thế của đất nước và cảm động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng ở nước ngoài.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của cộng đồng, đặc biệt khi nhiều người Việt đã vượt qua khó khăn ban đầu, ổn định cuộc sống và khẳng định được vị trí tại xã hội Síp. Thứ trưởng mong muốn bà con tiếp tục tuân thủ pháp luật sở tại, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, phát huy đoàn kết để xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Bà nhấn mạnh việc giữ gìn tiếng Việt và truyền thống văn hóa trong các gia đình để thế hệ sau luôn gắn bó với quê hương. Thứ trưởng cũng thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến quyền, lợi ích chính đáng của kiều bào, ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi để bà con gắn bó với đất nước.

Thứ trưởng Ngoại giao thăm cửa hàng của người Việt tại Cộng hòa Síp- Ảnh 3.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tặng sách tiếng Việt cho bà con người Việt tại Cộng hòa Síp. Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Thứ trưởng mời kiều bào tham dự các sự kiện thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức như chương trình Xuân Quê hương, Giỗ Tổ Hùng Vương, các chuyến thăm Trường Sa, trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào và lớp tập huấn dạy tiếng Việt. Nhân dịp này, Thứ trưởng trao tặng cộng đồng bộ giáo trình giảng dạy tiếng Việt, sách lịch sử, văn hóa cùng cờ Tổ quốc để phục vụ các hoạt động cộng đồng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng đã đến thăm trụ sở Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Síp. Ông George Christofides, người giữ cương vị này từ năm 2012, bày tỏ vinh dự được đón đoàn. Ông cho biết luôn nỗ lực làm cầu nối giữa cộng đồng với chính quyền sở tại, hỗ trợ pháp lý, đồng hành trong các hoạt động quảng bá văn hóa và phối hợp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng ghi nhận và trân trọng tình cảm gắn bó của ông Christofides với Việt Nam. Bà cho rằng với nhiều sáng kiến và hoạt động thiết thực, ông đã góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Síp ngày càng phát triển thực chất, đồng thời dành sự quan tâm tận tình với cộng đồng người Việt, được bà con quý trọng.

Kết thúc chuyến công tác, đoàn đã thăm một số cơ sở kinh doanh tiêu biểu của kiều bào. Thứ trưởng đánh giá cao sự năng động, nhạy bén trong làm ăn, khuyến khích bà con tích cực tiêu thụ, quảng bá hàng Việt tại thị trường sở tại.

Một số hình ảnh do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp:

Thứ trưởng Ngoại giao thăm cửa hàng của người Việt tại Cộng hòa Síp- Ảnh 4.

Bộ sách tiếng Việt, quà tặng của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng dành tặng cho bà con cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Síp

Thứ trưởng Ngoại giao thăm cửa hàng của người Việt tại Cộng hòa Síp- Ảnh 5.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của kiều bào

Thứ trưởng Ngoại giao thăm cửa hàng của người Việt tại Cộng hòa Síp- Ảnh 6.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện cộng đồng

Thứ trưởng Ngoại giao thăm cửa hàng của người Việt tại Cộng hòa Síp- Ảnh 7.

Đoàn công tác đến thăm tại trụ sở của Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Cộng hòa Síp

Thứ trưởng Ngoại giao thăm cửa hàng của người Việt tại Cộng hòa Síp- Ảnh 8.

Đoàn đến thăm cửa hàng kinh doanh của kiều bào tại Cộng hòa Síp

Thứ trưởng Ngoại giao thăm cửa hàng của người Việt tại Cộng hòa Síp- Ảnh 9.

Chị Đặng Hồng Vân tặng Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bức tranh

Thứ trưởng Ngoại giao thăm cửa hàng của người Việt tại Cộng hòa Síp- Ảnh 10.

Chị Đặng Hồng Vân tặng Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bài thơ mới sáng tác

 

Tin liên quan

Tình hình người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, sóng thần

Tình hình người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, sóng thần

(NLĐO)- Theo thông tin của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga, Nhật Bản và Mỹ, cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực chịu ảnh hưởng hiện nay an toàn.

Khai mạc khoá tập huấn phương pháp dạy tiếng Việt tại Lào

(NLĐO)- Ngày 22-3, khóa tập huấn phương pháp dạy tiếng Việt cho giáo viên dạy tiếng Việt tại 4 tỉnh Nam Lào và 3 tỉnh Trung Lào đã khai giảng.

Những tủ sách Tiếng Việt trên thế giới

(NLĐO)- Các Tủ sách Tiếng Việt được coi là "nguồn tài nguyên" quý giá trong khuyến khích dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài.

cộng đồng người Việt Cộng hòa Síp Bộ Ngoại giao Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo