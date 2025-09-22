HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thứ trưởng Tài chính làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Tr.Đức

(NLĐO)- Ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, được Ban Bí thư giới thiệu để bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Sáng 22-9, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Thứ trưởng bộ Tài chính Bùi Văn Khắng được giới thiệu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương (bên phải) trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao Quyết định 2389-QĐNS/TW (ngày 19-9) của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chúc mừng ông Bùi Văn Khắng được Ban Bí thư tin tưởng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh ông Bùi Văn Khắng là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã trải qua nhiều vị trí công tác, đặc biệt là cán bộ trưởng thành từ Quảng Ninh, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng ông Bùi Văn Khắng cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; đưa tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển mạnh mẽ, đúng với kỳ vọng của Trung ương, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Thứ trưởng bộ Tài chính Bùi Văn Khắng được giới thiệu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khắng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được Đảng giao là vinh dự, tự hào, là trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Khắng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI; 8 nghị quyết chiến lược của Trung ương. Đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh.

Thứ trưởng bộ Tài chính Bùi Văn Khắng được giới thiệu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 3.

Ông Bùi Văn Khắng phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị mới

Trên cương vị công tác mới, ông Khắng quyết tâm nêu cao tinh thần tận tâm cống hiến, phục vụ nhân dân, đem hết khả năng, kiến thức, tâm huyết để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt mọi khó khăn, thách thức đưa tỉnh Quảng Ninh phát triển; cam kết lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động minh bạch, kỷ cương, liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, với phương châm "rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả".

Thứ trưởng bộ Tài chính Bùi Văn Khắng được giới thiệu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, cùng các đồng chí trong Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự đồng tình, ủng hộ của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ và các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị; sự chung sức, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cũng trong sáng 22-9, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn để nhận nhiệm vụ công tác mới theo Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thứ trưởng Bộ Tài được bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng thời, HĐND tỉnh đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Khắng.

Kết quả, ông Bùi Văn Khắng trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh với 56/56 phiếu tán thành, đạt tỉ lệ 100% đại biểu có mặt.

Tin liên quan

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Hoàn thiện, bổ sung bí thư, chủ tịch UBND cấp xã còn thiếu

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Hoàn thiện, bổ sung bí thư, chủ tịch UBND cấp xã còn thiếu

(NLĐO) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu hoàn thiện, bổ sung cán bộ cơ quan chuyên môn, đặc biệt là bí thư, chủ tịch UBND cấp xã còn thiếu trước ngày 25-7.

Ông Đoàn Trung Kiên được Ban Bí thư điều động giữ nhiệm vụ quan trọng ở Tây Ninh

(NLĐO) - Ông Đoàn Trung Kiên được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư sẽ làm việc với các địa phương về dự kiến nhân sự chủ chốt sau sáp nhập

(NLĐO) - Thường trực Ban Bí thư sẽ làm việc với các tỉnh, thành phố thông báo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự kiến nhân sự chủ chốt sau sáp nhập.

chủ tịch tỉnh quảng ninh Ban Bí thư thứ trưởng Bộ tài chính Bùi Văn Khắng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo