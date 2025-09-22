Sáng 22-9, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương (bên phải) trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao Quyết định 2389-QĐNS/TW (ngày 19-9) của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chúc mừng ông Bùi Văn Khắng được Ban Bí thư tin tưởng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh ông Bùi Văn Khắng là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã trải qua nhiều vị trí công tác, đặc biệt là cán bộ trưởng thành từ Quảng Ninh, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng ông Bùi Văn Khắng cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; đưa tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển mạnh mẽ, đúng với kỳ vọng của Trung ương, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khắng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được Đảng giao là vinh dự, tự hào, là trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Khắng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI; 8 nghị quyết chiến lược của Trung ương. Đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh.

Ông Bùi Văn Khắng phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị mới

Trên cương vị công tác mới, ông Khắng quyết tâm nêu cao tinh thần tận tâm cống hiến, phục vụ nhân dân, đem hết khả năng, kiến thức, tâm huyết để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt mọi khó khăn, thách thức đưa tỉnh Quảng Ninh phát triển; cam kết lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động minh bạch, kỷ cương, liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, với phương châm "rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả".

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, cùng các đồng chí trong Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự đồng tình, ủng hộ của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ và các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị; sự chung sức, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cũng trong sáng 22-9, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn để nhận nhiệm vụ công tác mới theo Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng thời, HĐND tỉnh đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Khắng.

Kết quả, ông Bùi Văn Khắng trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh với 56/56 phiếu tán thành, đạt tỉ lệ 100% đại biểu có mặt.