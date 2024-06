Thư từ Đức: Náo nhiệt thị trường vé chợ đen Euro 2024

Song, nhiều người đã đổi ý vào "phút 89" và quyết săn bằng được vé vào sân để xem tận mắt đội bóng mình yêu thích. Đó là một trong những lý do khiến thị trường vé chợ đen Euro 2024 trở nên náo nhiệt, mà một số người Việt tại Đức "góp phần" không nhỏ.



Vé xem Euro 2024 được hét giá cao khó tin theo đặc thù của "chợ đen". Ngoài cổng các sân bóng, vé chính thức được UEFA niêm yết từ 30 euro (hơn 800.000 đồng) đã vọt lên cao hơn cả 100 lần. Thậm chí, có vé còn được bán với giá đến 3.385 euro (hơn 93 triệu đồng). Giá vé những chỗ ngồi hạng nhất khoảng 400 euro, đến trước giờ bóng lăn bị "hét" lên đến 10.000 euro (cỡ 274 triệu đồng). Vé khu vực VIP tất nhiên càng khỏi phải bàn.

Tìm vé không khó, vấn đề là phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua. Ở "chợ đen", vé trận nào cũng có và việc rao bán hoàn toàn công khai. Trong một group về hội xem bóng đá và kiếm vé vào sân với hơn 600 thành viên, vừa mới lập cách ngày khai mạc Euro 2024 ít ngày, vé được mua bán khá nhộn nhịp: "Mình còn dư 2 vé Áo - Ba Lan ngày 21-6 tại Berlin, anh em có nhu cầu inbox mình, giá 300 euro" (khoảng 8,4 triệu đồng); "Vòng bảng chỉ còn mỗi trận một ít vé cho anh em. Inbox nếu cần"; "Mình thu mua vé chung kết, ai có thì inbox"; "Mình còn vé Tây Ban Nha - Ý ngày 21-6, giá 490 euro" (tương đương 14 triệu đồng)…

Các CĐV Hà Lan tại Hamburg - Đức trước trận đấu với Ba Lan. Ảnh: REUTERS

Báo chí phương Tây khẳng định vé xem các trận đấu tại Euro 2024 đã trở thành "hàng hiếm" từ trước ngày bóng lăn. Đó là lý do để các nhóm "phe vé" hoạt động hết công suất. Đến mức, Trung tâm Hỗ trợ tại Euro 2024 phải khuyến cáo cổ động viên chỉ nên mua vé trên các trang phân phối chính thức của giải, thay vì săn lùng ngoài thị trường. Vé "chợ đen" không chỉ đắt đỏ mà còn có cả nguy cơ bị làm giả.

"Các gian thương có thể làm tất cả mọi thứ họ muốn, chỉ cần kiếm được tiền. Nguy cơ tiềm ẩn rất cao. Vé Euro 2024 được in dạng kỹ thuật số. UEFA nghiêm cấm việc bán lại. Ngoài ra, tất cả các vé đều được cá nhân hóa. Trong trường hợp chủ nhân bị bệnh, họ có thể chuyển nhượng vé cho bạn bè thông qua ứng dụng chính thức của UEFA. Nếu bị phát hiện dùng vé giả, người mua sẽ đối mặt khả năng bị truy tố" - Trung tâm Hỗ trợ tại Euro 2024 khuyến cáo.

Trong một tháng diễn ra Euro 2024, Đức dự kiến đón gần 15 triệu khách đổ đến 10 sân vận động và hàng loạt địa điểm trên toàn quốc. Cổ động viên quá khích - còn gọi là hooligan - sẽ phải lo lắng khi chính quyền Đức huy động 22.000 cảnh sát, 16.000 tình nguyện viên cùng 350 cảnh sát quốc tế từ Europol, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh. 600 chuyên gia an ninh sẽ làm việc tại Trung tâm Hợp tác Cảnh sát Quốc tế, nơi có 129 máy tính và màn hình rộng 40 m2 để giám sát tình hình an ninh của sự kiện.