THƯ TỪ MỸ: Ánh mắt sau nụ cười

Có mặt tại Seattle để theo dõi trận cầu đinh giữa chủ nhà Mỹ và Úc trong trận cầu quyết định tấm vé đầu tiên của bảng D vào vòng knock-out, người viết cảm nhận rõ sự căng thẳng, thận trọng của lực lượng an ninh. Nhất là sau vụ xả súng liên tiếp ở Kansas, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Dù chưa chứng minh được sự việc này liên quan đến World Cup 2026 nhưng các cổ động viên (CĐV) Argentina ngồi trên chuyến xe công nghệ bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc tài xế bị bắn trúng chân.

Công tác an ninh chắc chắn đã được đẩy lên mức cao nhất, khi trực tiếp có mặt ở sân Seattle, người viết thấy trên các tòa nhà cao tầng xung quanh sân, xuất hiện dày đặc các tay súng bắn tỉa, với ống nhòm trong tay, liên tục quan sát các vị trí đông người trong và ngoài sân.

Tác giả chụp ảnh kỷ niệm cùng 2 cảnh sát tuần tra trong khuôn viên sân Seattle trước khi trận Mỹ - Úc bắt đầu

Ở khu vực Fan Zones cũng như các nhà hàng xung quanh sân, nơi tụ tập đông đảo người hâm mộ không có vé xem trực tiếp Mỹ đánh bại Úc 2-0 nhưng vẫn muốn cùng nhau tận hưởng ngày hội bóng đá tại Seattle, lực lượng cảnh sát tuần tra cũng có mặt, quan sát và sẵn sàng hỗ trợ du khách.

Thời tiết nắng gắt vào giữa trưa không ngăn được các CĐV chen kín trên khán đài, bất chấp vé chợ đen lên đến 3.000 USD/vé vào giờ chót. Còn khuôn viên ngoài sân, hàng nghìn CĐV hô vang "USA" mỗi khi đội nhà có bóng, tổ chức tấn công. Đó cũng là lúc lực lượng cảnh sát của Seattle và cả lực lượng Vệ binh quốc gia phải làm việc hết công suất.

Như một thói quen, nụ cười luôn nở trên môi các viên cảnh sát ở Seattle khi du khách quốc tế xin chụp ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên, ánh mắt của họ luôn theo dõi nhất cử nhất động của dòng người đổ về trung tâm sân bóng Lumen Field vốn dành cho môn bóng bầu dục và bóng chày này.

Trách nhiệm nặng nề nhưng vì một kỳ World Cup an toàn tối đa, là điều mà mọi du khách quốc tế và CĐV bóng đá Mỹ chờ đợi ở lực lượng an ninh lúc này…



